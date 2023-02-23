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宏匯宣布在竹北高鐵站前蓋地標雙塔 高度規畫超200公尺

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
宏匯集團標下高鐵新竹站前特定區開發經營權，與交通部鐵道局簽約，最快3年內完成北塔興建。記者巫鴻瑋／攝影
宏匯集團標下高鐵新竹站前特定區開發經營權，與交通部鐵道局簽約，最快3年內完成北塔興建。記者巫鴻瑋／攝影

宏匯集團標下高鐵新竹站前特定區開發經營權，今天與交通部鐵道局簽約，宣布將在竹北蓋雙星地標「新竹未來之心Gateway Plaza」，樓高超過200公尺、40層，預計投入155億元，規畫為智慧辦公大樓與車站型智慧商場，最快第一期2027年完工。

由宏匯與環球購物中心共同組成的宏匯企業聯盟，在「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商中獲得最優申請人資格，取得70年地上權，今集團代表公司「宏匯竹高股份有限公司」與交通部鐵道局簽約，正式啟動開發計畫。

計畫中的地標雙塔，分別是42層南塔及26層北塔，其中南塔高度規畫達206公尺，雙塔總樓地板面積達3.24萬坪，由宏匯竹高邀請美國建築設計GP團隊、美國景觀設計SWA團隊以及台灣三門聯合建築師事務所共同合作設計，打造國際級建築及景觀設計。

宏匯竹高預計投入155億元，全案規畫第一期開發於2027年完工，第二期於2029年完工，滿足地方需求並帶動高鐵站區周邊發展，估計包含權利金、地租及房屋稅收入在內可為政府創造182億元財政效益，並創造1萬個以上就業機會。

宏匯集團董事長許崑泰表示，3年內就會把第一期完工，希望盡快讓新竹地標落成，將在最短時間內向縣府爭取到建照，宏匯也會在建築設計上，結合在地水圳公園等綠地，將建築體拉高，保留更多土地面積作為綠地。

新竹縣長楊文科致詞表示「台灣矽谷就要有一個地標」，他提到新竹縣正蓬勃發展，新竹縣家戶平均所得是128.4萬，全國名列前茅，未來高鐵站前將成為新竹中央公園，空橋除了串連高鐵站、地標雙塔、水圳公園，更建議可以向東延伸，將空橋搭進竹科竹北生醫園區。

宏匯集團表示，本案是規畫打造花園式綠色塔樓，設計有飄帶空橋、溪谷花園等，並有大型停車場對外開放，要將高鐵新竹站區塑造新竹新門戶，目前建築設計已大致完成「設計上仍有調整空間，希望能向新竹縣府爭取到50層樓的建築高度」。

高鐵新竹站前特定區，土地面積約1.5萬坪，將作為宏匯集團地標雙塔「新竹未來之心Gateway Plaza」興建基地。記者巫鴻瑋／攝影
高鐵新竹站前特定區，土地面積約1.5萬坪，將作為宏匯集團地標雙塔「新竹未來之心Gateway Plaza」興建基地。記者巫鴻瑋／攝影
宏匯集團將在高鐵新竹站前興建地標級雙塔「新竹未來之心Gateway Plaza」，高度設計超過200公尺。圖／宏匯竹高提供
宏匯集團將在高鐵新竹站前興建地標級雙塔「新竹未來之心Gateway Plaza」，高度設計超過200公尺。圖／宏匯竹高提供
建築區域將設計大面積綠地，並以空橋連接周邊公園、車站等設施。圖／宏匯竹高提供
建築區域將設計大面積綠地，並以空橋連接周邊公園、車站等設施。圖／宏匯竹高提供

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