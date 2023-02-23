台31北上楊梅段施工塞車民怨 公路總局：中華電信疏忽監督

桃園市台31線高鐵南路楊梅區高山路、青田路口附近，中華電信今天上午進行工程刨路施工，因未事先告示及交維，瀝青堆置占用大面積路面，造成北上車輛大塞車，網友說，上班時段突然施工，卻未標示和做好交通疏導，突顯施工單位不重視民眾路權，難怪引起民怨。

公路總局中壢工務段表示，該路段挖刨路面工程施工，由中華電信公司申請取得路證，施工時間一天，經了解施工單位未做調撥車道、也未做工程告示牌及未設交通維護人員疏導措施，造成民眾困擾，中華電信疏於監督，將發文中華電信依約處理。

因應228連假四天，為維護交通順暢，公路總局規定明天（24日）中午之後禁止道路施工，中華電信施工單位趕在今天施工，卻未做好施工現場處置，引起民眾困擾。