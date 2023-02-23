清華醫學生前進偏鄉 見習公費醫日常

清華大學學士後醫學系去年首招第一屆公費生，並以台北榮總新竹分院為教學合作醫院，這個月安排為期一周的「社區與偏鄉醫療實務課程」，清大醫學生在同為公費醫師的導師帶領下，前進社區失智老人中心、日照中心、榮民之家，並到新竹縣五峰、寶山等偏鄉見習居家醫療，為未來公費服務之路做好準備。

雖然其他學生還在過寒假，但偏鄉實務課農曆年剛過完就開課了。課程由北榮新竹分院教研中心主任王瑛玫規畫，將學生分為4組，分別見習偏鄉醫院急重症醫療、內科醫療、慢性與精神醫療、安寧與長期照顧、社區與居家醫療、山地醫療等，希望幫助公費醫學生提早思考如何將所學專業應用在社區及偏鄉醫療場域，並激發對創新醫療照護模式、遠距醫療、居家醫療的想法。

北榮新竹分院動員全院近30名醫師、個管師、專科護理師、護理長等投入教學，並由內科部主任洪振瀛、外科部主任洪嘉辰、家醫科主任張震慶、精神科主任林明燈負責各科課程。

清大醫學生下鄉的第一站來到竹東鎮中山社區樂智學堂，在北榮新竹分院精神科主任林明燈與個案管理師謝程庭的帶領下，幫失智老人量血壓、陪做暖身操，並關懷訪談個案家屬。2個小時的活動結束時，不少學生甚至和老人家交換了line，之後還每天互通訊息問好。

清大醫學生也在家醫科醫師邱金德與個案管理師戴君竹的帶領下，前進新竹五峰鄉探訪目前接受居家安寧療護的泰雅族老翁。老翁看到這麼多學生來看他，竟感動得哭了。

一周的課程下來，清大學士後醫學系大一生陳采彤深有所得。她在見習居家醫療時，看到個案雖患精神疾病，仍努力幫忙家人照顧臥床的父親，她說，這些與病患、家屬的互動，令她感覺更貼近「人」，而不只是看到「病」。

「當被老師問到偏鄉有哪些不足時，我還有點懷疑這是不是陷阱題？」陳采彤說，她看到北榮新竹分院有經驗非常豐富的主治醫師，還有定期到病患家中訪視、親切用族語與家屬話家常的個案管理師，「偏鄉醫療也有一些很棒的、都市裡沒有的東西。」

清大學士後醫學系大一生沈和謙印象最深刻的是新竹榮民之家的「榮心室」，這是提供病患臨終照護的所在，佈置得很溫馨，幫助病患好好地走完人生最後一哩路，同時也照顧到家屬的心情。

「我們希望先給公費生心理建設，直接到現場看社區與偏鄉需要什麼？了解問題在哪裡？」清大學學士後醫學系副主任張晃猷特別感謝北榮新竹分院完善的課程安排。他表示，社區與偏鄉醫療實務課程能幫助學生往後的學習更聚焦，這些久任偏鄉的公費醫師也已成為清大學生的最佳典範。