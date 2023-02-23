時隔17月 三峽恩主公八德線下月重啟3線專車
三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，因新冠疫情停駛至今長達1年5個月，近期考量疫情趨緩，及該地區民眾就醫需求增加，將於3月1日重啟八德線免費就醫專車，並變更為3大路線，包含南線、北線，以及南北線站牌都會行經的綜合線，車型也更改為中型巴士，方便民眾上下車，並提供候車資訊查詢服務。
恩主公醫院位於新北市三峽區，因鄰近桃園市的大溪、八德區，也有許多桃園民眾前來就診。為因應桃園民眾常常需往返就醫的交通問題，今年重啟的八德就醫專車路線除南線與北線外，新增南北線合併的綜合線，三路線皆新增桃園榮家站、八德榮家站、家榮社區站。
其中路線包括南線、僑愛及八德市區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、僑愛、墨爾本社區、建德長興路口、溪濱公園、崙子、八德公有零售市場、八德區公所、更寮腳(興豐路)，返回榮家後回到醫院。
北線、陸光大南地區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、更寮腳(介壽路)、瑞豐國小、麻園、大湳、陸光四村後，經北二高返回醫院。南北合併綜合線則從恩主公醫院發車，先行經南線路線，於更腳寮轉往北線路線。
恩主公醫院表示，各班車到達時間會因車況有所差異或使用候車資訊查詢服務來查看車輛到站預估時間。發車時間為每周一至周五，周六僅上午與中午，周日及國定假日不發車。
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