快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

時隔17月 三峽恩主公八德線下月重啟3線專車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽恩主公醫院就醫專車車型也更改為中型巴士，方便民眾上下車。圖／恩主公醫院提供
三峽恩主公醫院就醫專車車型也更改為中型巴士，方便民眾上下車。圖／恩主公醫院提供

三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，因新冠疫情停駛至今長達1年5個月，近期考量疫情趨緩，及該地區民眾就醫需求增加，將於3月1日重啟八德線免費就醫專車，並變更為3大路線，包含南線、北線，以及南北線站牌都會行經的綜合線，車型也更改為中型巴士，方便民眾上下車，並提供候車資訊查詢服務。

恩主公醫院位於新北市三峽區，因鄰近桃園市的大溪、八德區，也有許多桃園民眾前來就診。為因應桃園民眾常常需往返就醫的交通問題，今年重啟的八德就醫專車路線除南線與北線外，新增南北線合併的綜合線，三路線皆新增桃園榮家站、八德榮家站、家榮社區站。

其中路線包括南線、僑愛及八德市區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、僑愛、墨爾本社區、建德長興路口、溪濱公園、崙子、八德公有零售市場、八德區公所、更寮腳(興豐路)，返回榮家後回到醫院。

北線、陸光大南地區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、更寮腳(介壽路)、瑞豐國小、麻園、大湳、陸光四村後，經北二高返回醫院。南北合併綜合線則從恩主公醫院發車，先行經南線路線，於更腳寮轉往北線路線。

恩主公醫院表示，各班車到達時間會因車況有所差異或使用候車資訊查詢服務來查看車輛到站預估時間。發車時間為每周一至周五，周六僅上午與中午，周日及國定假日不發車。

三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，將於3月1日重啟八德線免費就醫專車，並變更為3大路線。圖／恩主公醫院提供
三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，將於3月1日重啟八德線免費就醫專車，並變更為3大路線。圖／恩主公醫院提供

桃園 恩主公醫院

延伸閱讀

恩主公醫院八德就診專車3月復駛 詳細班次資訊看這邊

印度台北協會會長訪桃園 盼發展商業、教育、文化合作

停工已3個月 桃園新總圖電影院開館「沒時間表」

寵物認養專車出動 「花在彰化」流浪犬貓認養今年創新高

相關新聞

未下雨坑洞積水全滿 竹市棒球場變魚缸？

新竹市府昨舉行第一次棒球場工程體檢會議，召集人、副市長蔡麗清在會前先邀委員至新竹市立棒球場勘，發現外野草皮先前挖出廢電線...

時隔17月 三峽恩主公八德線下月重啟3線專車

三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，因新冠疫情停駛至今長達1年5個月，近期考量疫情趨緩，及該地區民眾就醫需求增加，將於3月...

恩主公醫院八德就診專車3月復駛 詳細班次資訊看這邊

由恩主公醫院開設的八德就診專車，前年因疫情因素停駛，3月1日將重新行駛，並採用中型巴士，方便長輩上下車，3條路線分別為八...

新竹棒球場體檢驚現坑洞積水 綠議員批「歹戲拖棚」

新竹市政府成立棒球場工程體檢會昨天首度到棒球場會勘，過程中赫見先前挖出廢電線、磚石的坑洞「積水全滿」，引發熱議。多名議員...

桃園新總圖電影院 開館遙無期

桃園市立圖書館新總館去年12月啟用後頗受好評，但緊鄰的電影院棟原訂農曆年後開幕，卻因爆出二次違法施工，迄今持續停工，開館...

全台唯一 石門水庫 28尊媽祖水上遶境

桃園市渡船遊艇公會昨天攜手大溪區百吉復興宮出動遊艇搭載媽祖等28尊神尊，沿水庫展開全台唯一媽祖神尊水上遶境祈福，吸引千人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦