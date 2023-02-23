時隔17月 三峽恩主公八德線下月重啟3線專車

三峽恩主公醫院就醫專車桃園八德線，因新冠疫情停駛至今長達1年5個月，近期考量疫情趨緩，及該地區民眾就醫需求增加，將於3月1日重啟八德線免費就醫專車，並變更為3大路線，包含南線、北線，以及南北線站牌都會行經的綜合線，車型也更改為中型巴士，方便民眾上下車，並提供候車資訊查詢服務。

恩主公醫院位於新北市三峽區，因鄰近桃園市的大溪、八德區，也有許多桃園民眾前來就診。為因應桃園民眾常常需往返就醫的交通問題，今年重啟的八德就醫專車路線除南線與北線外，新增南北線合併的綜合線，三路線皆新增桃園榮家站、八德榮家站、家榮社區站。

其中路線包括南線、僑愛及八德市區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、僑愛、墨爾本社區、建德長興路口、溪濱公園、崙子、八德公有零售市場、八德區公所、更寮腳(興豐路)，返回榮家後回到醫院。

北線、陸光大南地區，行經恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、更寮腳(介壽路)、瑞豐國小、麻園、大湳、陸光四村後，經北二高返回醫院。南北合併綜合線則從恩主公醫院發車，先行經南線路線，於更腳寮轉往北線路線。