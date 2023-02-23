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恩主公醫院八德就診專車3月復駛 詳細班次資訊看這邊

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書
恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書

恩主公醫院開設的八德就診專車，前年因疫情因素停駛，3月1日將重新行駛，並採用中型巴士，方便長輩上下車，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線，班次資訊公告於醫院臉書。

恩主公醫院表示，八德就診專車共有3條路線，南線主要服務僑愛及八德市區，北線則主要服務陸光及大湳地區，南北合併綜合線則是先行經南線路線，再於更腳寮轉往北線路線。

恩主公醫院說明，南線從恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、僑愛、墨爾本社區、建德長興路口、溪濱公園、崙子、八德公有零售市場、八德區公所、更寮腳(興豐路)，返回榮家後回到醫院。

恩主公醫院說，北線則從恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、更寮腳(介壽路)、瑞豐國小、麻園、大湳、陸光四村後，經北二高返回醫院。發車時間，每週一至週五，週六僅上午與中午發車；週日及國定假日不發車，班次資訊公共於醫院臉書。

恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書
恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書
恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書
恩主公醫院開設的八德就診專車，3月1日將重新行駛，3條路線分別為八德南線、北線、以及南北合併綜合線。圖／翻攝恩主公醫院臉書

恩主公醫院 桃園 疫情

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