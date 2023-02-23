新竹棒球場體檢驚現坑洞積水 綠議員批「歹戲拖棚」

新竹市政府成立棒球場工程體檢會昨天首度到棒球場會勘，過程中赫見先前挖出廢電線、磚石的坑洞「積水全滿」，引發熱議。多名議員期盼盡速釐清問題，市府能盡快祭出改善方案，民進黨籍市議員楊玲宜則認為市府早就知道排水問題，並透露承包商已有改善方案卻遲遲未能進行，批評市府「歹戲拖棚」，「到底是要消費誰？」

新竹市立棒球場工程話題不斷，市府最新成立的體檢會昨天到棒球場會勘，發現在近日未下雨的情況下，先前挖掘的坑洞竟是積水全滿無消退。市府說，據市府過去三次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水，整個場地恐都須做排水改善工程。

坑洞積水情形曝光後，立刻引發地方熱議。市議員楊玲宜在臉書貼文以洗車發現汙漬來形容此事，強調「大家都知道竹市棒球場有草皮養護和排水不良的問題，在還沒完成驗收前，就趕快要求廠商進行改善嘛」，並認為歹戲拖棚，到底棒球場何時才要重啟？

楊玲宜受訪表示，市府從去年12月到現在至少4度會勘棒球場，早就知道有排水問題，但到現在快要3月還提不出解決方案。據她了解，雖然近日沒下雨，但因為養護草皮不易， 現場灑水頻繁才會造成坑洞積水，但排水不良問題確實要改進。

楊玲宜透露，據她側面了解，承包商已有表達排水問題不良就來改善，提出施作側溝切溝或全部敲開重做，也願意吸收施作費用。但市府卻遲遲不確定改善方向，「看一百次，排水問題還是在」，直言「這不是作秀是什麼？」不該拖著不進行，是行政怠惰。

身兼新竹市議會成立的棒球場改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐說，將要求體檢會針對昨天場勘提出報告，並認為市府應該將所有問題都挖掘出來，「而不是擠牙膏式發現問題」，並快速且通盤檢討改善才是正途。

吳旭豐也認為，市府成立的體檢會應該找出所有病灶，就球員、觀眾或是包商角度整體規畫最適切的改善方案。小組也將於3月1日安排會勘棒球場，親眼確認先前市府說明的152項缺失已有148項改善完成的最新情形。

時代力量議員林彥甫表示，去年在棒球場出事後，就有要求市府提供排水檢測報告，但都沒有任何紙本報告，只回應「惟統包商刻正依改善小組意見調整紅土及草題，將於調整後，再次進行排水測試」，先前是否真的有委外檢測？若沒有為何能做出開打決定？