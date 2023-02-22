新竹縣湖口磚瓦窯廠遺跡 地方盼縣府重視調查

新竹縣湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，地方文史工作者今天踏勘認為具有台灣窯爐史價值，盼縣府能正視並進行調查，文化局表示，待收到相關文件後會辦現勘並評估文資價值。

古窯研究專家鄧淑慧以及文史工作者鄧毅中等人今天前往位於湖口鄉波羅村的磚瓦窯廠遺跡踏勘，台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康日前也前來查看。

盧泰康今天向中央社記者表示，從這座窯的結構特徵初步判定應屬專門燒製紅磚的霍夫曼窯（俗稱八卦窯），而窯旁高聳煙囪，保存尚稱完整。

盧泰康說，在窯身前後兩側的窯爐外壁與窯室、投煤口、中央煙道等結構保存甚佳，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，具有研究價值。

盧泰康指出，此地不僅是珍貴的台灣早期古窯遺跡，也能了解戰後台灣磚瓦窯業發展，為新竹縣新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟。

盧泰康表示，在桃園、彰化、高雄、屏東、花蓮等縣市都有發現霍夫曼窯相關遺跡，且陸續被地方政府指定為歷史建築甚至是國定古蹟，而湖口鄉此處磚瓦窯廠遺跡，也應要受重視，相關單位可啟動調查釐清文資價值。

鄧淑慧透過新聞資料表示，此窯代表台灣磚造時代後期，民眾用各種窯爐特點來改良適合當地生產窯爐，外形特殊少見，象徵台灣窯爐演變豐富性。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，目前文化局尚未收到申請提報「湖口磚瓦窯廠」具文化資產價值文件或詢問電話，不過依文化資產保存法，若有個人團體提報具文化資產價值建造物，文化局將辦理現場勘查，進行文化資產價值評估，判斷是否列冊追蹤。