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印度台北協會會長訪桃園 盼發展商業、教育、文化合作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長（右）歡迎戴國瀾會長（左）來訪並贈紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（右）歡迎戴國瀾會長（左）來訪並贈紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供

印度台北協會會長戴國瀾今天拜會桃園市長張善政，也恭賀張市長就任；張善政分享桃園未來治理願景，雙方同時討論桃園和印度商業、文化、教育和科技人才合作契機。

張善政說，桃園為台灣主要工業聚落，許多電子業及半導體供應鏈等台灣重要產業都落腳桃園，而印度科技人才豐沛且素質高，也積極發展能源、航太等高科技產業，與桃園發展目標相同，期盼借重印度軟體產業優勢，與桃園硬體製造能量互補，促進台、印人才交流，提升經濟發展，並促成雙方更多商業合作

戴國瀾會長表示曾多次造訪桃園企業，也有多位印度籍學生在桃園市中央大學攻讀碩、博士，因此對於桃園並不陌生，很高興能再次訪問桃園。桃園與印度台北協會互動良好，除舉辦「桃園印度交流論壇—商貿•旅遊•文化」，2019年還合作辦理「印度春漾嘉年華」活動，廣受好評，今年度想進一步在桃園推廣6月21日國際瑜伽日，及再次在桃園舉辦印度嘉年華，向桃園市民推廣印度音樂、舞蹈及美食。戴國瀾會長也歡迎張善政市長率團訪印，了解當地產業，藉此媒合雙方人才及產業合作。

張善政回應，除了延續過去合作，也將致力於往新南向國家發展，維繫與印度城市的互動，探討兩地產業未來的投資，進一步發掘成為姊妹城市的契機。雙方都期盼桃園、印度直航復航，以促進台印產業經濟復甦，人才、文化、觀光等各方面交流。

雙方會談過程，桃園市政府秘書處長許淑真，和貴賓印度台北協會副會長甘泉都在場。

戴國瀾希望加強文化等方面的交流，張善政允諾促成雙方合作。圖／桃園市政府秘書處提供
戴國瀾希望加強文化等方面的交流，張善政允諾促成雙方合作。圖／桃園市政府秘書處提供
印度台北協會會長戴國瀾、副會長甘泉拜訪桃園市政府，並與張善政市長、秘書處處長許淑真合影。圖／桃園市政府秘書處提供
印度台北協會會長戴國瀾、副會長甘泉拜訪桃園市政府，並與張善政市長、秘書處處長許淑真合影。圖／桃園市政府秘書處提供

印度 張善政 半導體

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