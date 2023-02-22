停工已3個月 桃園新總圖電影院開館「沒時間表」

桃園市立圖書館新總館去年12月啟用後，頗受民眾好評，但緊鄰的電影館棟原定農曆年後開幕，卻因爆出二次違法施工，迄今仍是停工狀態，開館日遙遙無期。市府文化局表示，電影院棟的樓地板增建工程目前正在審查，確切營運日期待廠商評估。眾多民代則盼市府嚴格督促廠商同時，也加快進度，別讓開館期程一再延宕。

新總圖分為圖書館棟及電影院棟，圖書館棟去年12月啟用後，吸引75萬人次參觀，人潮絡繹不絕。但電影院棟去年11月被爆出營運商私自二工，在2、3樓間施作夾層欲作為美食街，遭議員檢舉後，市府依促參合約、建築法裁罰廠商共148萬元，並要求廠商停工至今。

議員詹江村表示，新總圖花費納稅人鉅額公帑，卻等不到電影院棟復工，接下來消防安全設施要通過還需時間，開館根本遙遙無期。

議員凌濤說，桃園新總圖先是廠商不按圖施工，又發生更換電影院與停車場協力廠商的事件，新總圖營運的缺漏，前市府有不可推卸的責任，而張善政市府雖然仍處於幫前朝收拾的階段，但也應加快腳步，並用最嚴格的標準督促廠商按合約行事，確保市民安全。議員黃瓊慧則說，鄉親都很關心電影院狀況，盼文化局加快進度。

市圖回應，電影院棟施作夾層需變更使用執照，並申辦增建建造執照，市府建築管理處去年還在審查時，總圖營運商就先施工，市府對此已開罰；若要重新進行增建工程，須經建管處審查，待審查程序通過後才能復工，目前開館無時間表。建管處表示，已要求廠商盡速補件，程序完備後就會重啟審查。