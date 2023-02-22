桃園龜山圖書館施工1年還沒開放 市府：最快4月底開館

桃園市立圖書館龜山分館去年2月6日因裝修工程閉館，原預計當年暑假後就可以開館，至今卻已超過1年，預定今年1月重新開館的規畫依然破功，引發當地居民抱怨連連，分館門口前堆置的廢棄物也挨批有礙觀瞻。市圖表示，龜山分館進行裝修工程後，才發現部分管線須重新布置，因此辦理變更設計並展延工期，目前市府正在驗收，預計最快4月底開館。

「龜山圖書館整修為什麼拖這麼久？」市圖龜山分館去年2月6日閉館開始整修，原本施工期間再加上書籍上架的時間，預計去年暑假後就可以開館，但工程完工日卻從原定的去年8月，一路延到今年1月，至今當地居民仍等不到圖書館開館迎客。

議員陳雅倫表示，館方指是因原物料上漲、疫情等因素，導致缺工缺料而延宕，但任何理由都不是一延再延的藉口。議員牛煦庭也質疑，簡單的裝修工程可以耗時1年，實在說不過去。議員李宗豪則呼籲館方安排行動書車，讓民眾方便借還書。

市圖館長唐連成表示，龜山分館進行裝修工程後，才發現部分管線須重新布置，因此辦理變更設計並展延工期，此外分館增購的家具無法在農曆年前下訂交貨，也影響開館時程；現在施工廠商已於今年2月取得建築物消防簽證，市府正在驗收，預計最快4月底開館。