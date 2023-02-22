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湖口磚瓦窯遺跡結構完整 地方盼縣府重視並修復

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口磚瓦窯遺跡結構保存完整，地方文史工作者盼縣府重視其文化價值予以修復保留。記者巫鴻瑋／攝影
湖口磚瓦窯遺跡結構保存完整，地方文史工作者盼縣府重視其文化價值予以修復保留。記者巫鴻瑋／攝影

湖口生命園區興建計畫持續受到新豐及湖口部分居民反對，地方文史工作者提新觀點，指出生命園區預定地旁有磚瓦窯廠遺跡，要求縣府正視遺跡文史價值、登錄文資身分，不過文化局表示目前並無人提報；地方則將在25日集結於縣府地方說明會上發動居民抗爭，要擋下興建計畫。

新竹縣文化局長李安妤表示，對於湖口磚瓦窯是否具文化資產價值，因目前並未收到個人或團體提報，因此文化局尚未進行勘查，文資身分認定須待現場勘查確認評估後，才能判斷是否將湖口磚瓦窯列冊追蹤。

地方文史工作者及專家今天到磚瓦窯廠遺跡踏勘，發現留存的3座窯中，其中2座為瓦窯，還有一座則是特殊的連環窯，疑似為竹管窯改良而來，可24小時運作，且連環窯以煙道連結，窯中燒製產生的餘煙都會經由高聳的水泥煙囪排出，估計可能是在1970到80年代間建造。

據地方人士指出，磚窯廠位於的波羅村大圓山陣地原是軍事用地，占地面積約180平方公尺，根據磚窯廠後代鍾先生指出，磚窯廠成立於1960年代，約在1980年初期正式停產，20年間，帶動在地經濟繁榮，也提供許多在地婦女就業機會，甚至早期員工幾乎每天忙得沒有休息時間，天氣晴朗就必須勤加工作。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧指出，過去台灣窯燒產業盛行時，全台可能至少有800多座連環窯，但隨著窯燒技術改變，後逐漸退出生產、現已不多見，而湖口連環窯所代表的是台灣磚造時代的後期，也是傳統古窯演變最豐富多樣化的時代，若能重新修復、甚至復產，對於台灣窯爐史的完整有很大幫助。

文資專家與地方文史工作者認為，湖口磚窯廠具有重要文資價值，但就位在縣府即將興建的生命園區旁，目前經過地方實際勘查發現遺跡大致保存完整，雖有部分瓦窯結構已經崩塌，還有被植被入侵，但若能釐清磚窯場的歷史文化背景，對於在地的意義十分重大，希望縣府重視磚窯廠文資價值，並暫緩生命園區興建計畫。

湖口磚瓦窯遺跡位於生命園區預定地旁，地方盼縣府重視古窯文資身分。記者巫鴻瑋／攝影
湖口磚瓦窯遺跡位於生命園區預定地旁，地方盼縣府重視古窯文資身分。記者巫鴻瑋／攝影

文史工作者 文化局 文化資產

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