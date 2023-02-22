積水全滿…市府開首次新竹棒球場體檢會 驚呼：球場怎變魚缸

新竹市府今開第一次棒球場工程體檢會議，為能讓委員們初步認識棒球場，召集人、副市長蔡麗清在會議開始前邀體檢委員至新竹市立棒球場勘察環境，體檢委員團經過外野草皮，發現先前場地勘驗挖掘出廢棄電線及大型磚石的兩處坑洞，竟在近日未下雨的情況下積水全滿無消退，讓現場人員驚呼「球場怎會變魚缸了？」

市府指出，今天現場由教育處、工務處陪同替棒球場體檢委員環境介紹，瞭解目前球場改善進度及迫切需要體檢的項目，介紹過程中，體檢委員團途經外野草皮時，發現先前場地勘驗挖掘出廢棄電線及大型磚石的兩處坑洞竟布滿積水，對於連基本排水功能都喪失感到不可思議。

市府指出，前市府曾於去年五月、十二月進行三次排水測試，發現球場紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程，如此重大缺失，前市府廣告行銷卻宣稱棒球場「全數已改善完成」，顯然有疑慮，後續仍待體檢會調查、研議處置方式。

高虹安說，各界都非常關心新竹棒球場，市府團隊努力讓如此高額預算的公共工程改善回復，發揮該有的價值及效用，感謝委員們接受市府邀請擔此重任，秉持專業協助棒球場盡速釐清爭議並回歸正常運作。

蔡麗清表示，成立新竹市立棒球場工程體檢會，目的是透過工程體檢會委員的專業建議，研擬提出棒球場改善策略方向，強化總體檢作業，並參酌同等賽事規格等級，以達到更好的安全標準。

蔡麗清表示，市府依「新竹市立棒球場體檢會執行作業要項」，聘請專家學者透過科學討論，將諸多專業建議化做執行方案，著重體檢工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及有無符合運動科學及契約對於運動場館的要求。