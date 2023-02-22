東興師生跟著媽祖傳愛走百里 募得18萬元捐贈心路孩子

桃園市中壢區東興國中本月初效法媽祖遶境，師生70人「跟著媽祖行」為心路傳愛百里健走募得18萬元款項，今天下午舉辦捐贈心路基金會桃園分會儀式，林祺文表示，學生遠征式學習行腳向企業募款，走訪16間媽祖廟超過120公里認識媽祖宗行腳祈福，所得善款全數幫助心路基金會遲緩兒，傳遞善念。

這項為心路傳愛百里健走是林祺文發想，為幫助心路基金會孩子，他4年前擔任內壢國中校長發起執行，他調任東興國中後，疫情影響，延至今年1月底至2月初辦理傳愛健走，由中壢仁海宮協助，仁海宮出發行經苗栗、台中及彰化16間媽祖廟，包括苗栗拱天宮、鹿港天后宮及彰化南瑤宮知名媽祖廟。

林祺文說，這次遠征式學習主題是「跟著媽祖走」，師生5天4夜募款行腳，參與者完成1公里，便向企業募款30元，行腳活動總共走了127公里，共募得超過18萬元，加上企業捐助預估超過20萬元，幫助心路基金會桃園分會遲緩兒，體驗傳遞善念，此行非常有意義。

參與學生柯昀杉說，這項活動非常有意義，一路走了100多公里很累很辛苦，第2天腳扭到很痛，中途更擔心拖累別人，但是不想放棄，想到可以募款幫助人就堅持走下去。參與國一陳羿涵說聽到健走運動，還可募款幫助心路小朋友，雖然很累、腳抽筋，仍持走完。學生張登晨說，雖然走得很累，最後終於完成百里健走壯舉很開心。

師生傳愛百里健走行腳過程，沿途引起居民商家好奇，覺得師生此行很有意義，並主動供水，呈現台灣人情味，中城網路扶輪社更派社友全程幫助師生及協助校方企業募款，該社創會社長陳品琪說，這是做對的事，看到學生第3天，就分成不同隊伍走，有人落後，仍堅持不上保姆車，對孩子啟發很大。