桃園加水站飲水毋需驚 衛生局：不合格處複檢合格

桃園市政府衛生局每年固定查核加水站環境衛生及抽驗，去年查核轄內加水站共計337處，水質抽驗558件，檢驗微生物及重金屬，檢驗結果有20件初驗不合格，複驗後均已合格，另查獲3處未經核准擅自營業，皆已裁罰並要求向衛生局申請核准營業。

衛生局表示，抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(http://food-safety.tycg.gov.tw/)供民眾參考，本次抽驗20件不合格水品中，3件檢出大腸桿菌群、15件檢出綠膿桿菌以及2件同時檢出大腸桿菌群和綠膿桿菌，已要求限期改善後再次複驗，均已檢驗合格。

衛生局說，分析已取得許可證之334處加水站，發現半數以上加水站機台未張貼管理相關文件等資訊，經要求業者限期改善，均已複查合格。呼籲民眾至加水站購買盛裝飲用水時，應多加查看加水站張貼之資訊及環境衛生狀況，選擇符合規定之加水站，

衛生局提醒民眾，盛裝加水站飲用水時，要注意盛裝容器的清潔，減少水質受污染的機會，並煮沸後再飲用，確保飲水安全。另業者經營加水站應落實自主管理，確保飲用水衛生，張貼的標示及廣告不應該有不實、誇張或誤解的內容。

衛生局說，仍會持續把關加水站飲用水衛生，保障市民健康安全。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本府消費者服務中心申訴。