失業換工作毋免驚 桃園照顧服務員訓練班開班囉

國發會曾公布2025台灣即將進入超高齡社會，照顧服務員的人力需求大增，桃園市政府就業職訓服務處，於今年開設照顧服務員訓練課程25班，提供800個訓練機會，並可享學費補助，歡迎想加入照顧服務產業的朋友踴躍報名。

勞動局表示，就業職訓服務處推動的「桃園有頭路職能訓練場」，持續推動照顧服務員的訓練，以提供有長照需求之民眾良好的照顧及服務品質，同時運用照顧服務員就業獎助措施，以提升專業知能及穩定收入來源。

勞動局舉例，楊先生原為中高齡外商服務業高階管理主管，但因為家中長輩有照顧需求，被迫放棄原本的職位，在友人的介紹下，報名職訓處專班，訓練後取得結業證書，除家中長輩照顧，另透過職訓服務處的媒合至長照機構工作。

勞動局說明，照顧服務員專班訓練單位有聯新國際醫院、寬福護理之家、旭登護理之家及長庚科技大學等17家訓練單位，訓練地點遍及轄內桃園、中壢、平鎮、龜山、大溪及龍潭各區。

勞動局指出，今年開班類別配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平臺，完成該平臺課程並取得證書者，再接續參加訓練單位所辦理的術科課程，使民眾能夠多元選擇參訓機制。