桃園導入智慧科技紓解塞車 張善政：加強大數據收集

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取交通局「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告，並表示桃園幅員廣闊，以交通管理專業角度來看，透過大數據即時提供改善措施，是紓解交通壅塞的重要切入點，因此大數據收集是必要的。

張善政要求相關局處研商如何透過自動化機制，讓大數據收集的資料更完整，有足夠的資料才能進行大數據分析及智慧化運用，全面改善桃園各區的塞車狀況。專案報告也針對大溪地區的交通提出解決方案。張善政指出，公路總局規畫的板龍快速道路備受各界期待，市府也將在基北北桃合作交流平臺提出，希望各縣市共同爭取，加速計畫的推動。

交通局長張新福表示，今年農曆春節連假期間，依照觀旅局「桃園觀光導覽網」景點人潮告警機制顯示，青埔與大溪比較常出現代表人潮擁擠的紅燈告警，因此這次專題報告主要針對這兩個地區來說明對策做法。交通局主要是透過eTag偵測器、車牌辨識系統、車輛偵測器、高速公路及公路總局等收集資料數據，接著分析路況資料、交通流量管理、策略制定調整、事件反應處理等整合運作，再以道路CMS（資訊可變標誌）、交通資訊網頁、「桃園輕鬆GO」APP等方式即時發布最新路況及停車訊息，同時也導入AI號誌控制系統，依車流調整號誌秒數，減少車輛不必要的空等。

張新福指出，交通局已於青埔地區往來國道二號大竹交流道6處路口導入AI號誌控制，另新增9處CMS牌面，提供即時交通導引及停車資訊；中長期改善方案部分，市府已經向交通部爭取新闢國道二號大竹交流道跨越市道110甲線匝道工程，以及改善大竹交流道東入匝道動線，希望提供往來青埔地區用路人更好的進出環境。