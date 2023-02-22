桃園導入智慧科技紓解塞車 張善政：加強大數據收集
桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取交通局「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告，並表示桃園幅員廣闊，以交通管理專業角度來看，透過大數據即時提供改善措施，是紓解交通壅塞的重要切入點，因此大數據收集是必要的。
張善政要求相關局處研商如何透過自動化機制，讓大數據收集的資料更完整，有足夠的資料才能進行大數據分析及智慧化運用，全面改善桃園各區的塞車狀況。專案報告也針對大溪地區的交通提出解決方案。張善政指出，公路總局規畫的板龍快速道路備受各界期待，市府也將在基北北桃合作交流平臺提出，希望各縣市共同爭取，加速計畫的推動。
交通局長張新福表示，今年農曆春節連假期間，依照觀旅局「桃園觀光導覽網」景點人潮告警機制顯示，青埔與大溪比較常出現代表人潮擁擠的紅燈告警，因此這次專題報告主要針對這兩個地區來說明對策做法。交通局主要是透過eTag偵測器、車牌辨識系統、車輛偵測器、高速公路及公路總局等收集資料數據，接著分析路況資料、交通流量管理、策略制定調整、事件反應處理等整合運作，再以道路CMS（資訊可變標誌）、交通資訊網頁、「桃園輕鬆GO」APP等方式即時發布最新路況及停車訊息，同時也導入AI號誌控制系統，依車流調整號誌秒數，減少車輛不必要的空等。
張新福指出，交通局已於青埔地區往來國道二號大竹交流道6處路口導入AI號誌控制，另新增9處CMS牌面，提供即時交通導引及停車資訊；中長期改善方案部分，市府已經向交通部爭取新闢國道二號大竹交流道跨越市道110甲線匝道工程，以及改善大竹交流道東入匝道動線，希望提供往來青埔地區用路人更好的進出環境。
張新福說，為解決大溪老城區路口動線複雜，與停車空間不足等交通瓶頸，交通局訂定「提、控、導、管」策略方針：「提」供道路、停車、景點資訊，設置智慧號「控」；替代道路、景點及停車「導」引分流，動線交通「管」制。目前已於武嶺橋東西側路口、崎頂圓環路口導入AI號誌控制，導引遊客車輛停放於外圍橋頭及月眉停車場，離場車輛導引行駛替代道路大鶯路。中長期而言，國道三號桃園八德（大鶯豐德）交流道新闢工程預計119年完成，市府也積極向交通部爭取大漢溪左岸道路及武嶺橋新闢右轉大鶯路引道工程，希望增加道路容量及分流選擇。
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