新竹縣打造4條「新竹走走」體驗深度旅遊路線 預計推出34場次

新竹縣府打造「新竹走走」旅遊品牌，宣布今年推出4條旅遊新路線，分別為竹北、峨眉、橫山及五峰，以在地「味道」為主題，預計推出34場次，不同旅遊路線有不同風味與體驗，享受當地風味料理，要讓遊客深度旅遊、探索新竹。

新竹縣自2021年推出「新竹走走」旅遊品牌，至今有北埔、關西、竹東、新埔等4條路線，累積出團33場次，吸引逾500人次報名參加，兼具趣味與文化深度的解說，深獲北台灣旅客青睞。

為了進一步推廣新竹縣深度旅遊，縣府交旅處今年再打造4條全新路線，預計推出34場次，帶領大家從竹北沖積平原出發，再到峨眉、橫山的里山丘陵，最後是高山林立的五峰，從城市到山林，讓旅客透過食物與旅行，深入體驗竹縣在地人文、自然景色，主題多元豐富、耐人尋味，期望再度帶起深度旅遊體驗的風潮。

4條全新旅遊路線分別是「竹北走走－水圳青草野餐漫遊」、「峨眉走走－茶鄉風土滋味巡禮」、「橫山走走－礦坑鐵道與物產風味的舊日時光」及「五峰走走－登山初體驗，沿百年隘勇線攀登油羅山」。

交旅處長戴志君說，「竹北走走」透過輕鬆有趣的走讀方式，以五感體驗遊戲走過舊時農村的灌溉道路，在都會叢林中尋找舊時的味道；「峨眉走走」帶領旅客走入百年老茶廠，在茶香中體驗客家人「奉茶」待客之道，一探茶鄉風光、秘境農場及享用茶風味蔬食野餐籃。

「橫山走走」以全台獨家設計的「鐵路解謎」遊戲，解鎖內灣支線各站點任務，搭配橫山物產製作的在地風味料理與手作活動，從不同視角認識橫山；「五峰走走」以登山新手也能輕鬆上手的油羅溪古道路線，踏上油羅山百年隘勇線，在柳杉樹林環繞中，看見先人拓墾與自然互動的足跡，不只學習登山入門知識，更能讀懂沿途自然與人文，用最貼近土地的方式，拜大自然為師。

除了推出主題遊程，縣府也透過觀光產業輔導講座，提供輔導諮詢服務，增進業者旅遊服務能力，朝向精緻旅遊方向前進，未來也將規畫成果展示，邀請業者共襄盛舉，期盼在縣府輔導挹注下，讓更多蘊含潛力與特色店家，精進經營能力，以觀光軟實力共同帶動竹縣觀光產業發展。

縣長楊文科表示，這次的「味道之旅」，就像客家話說「鼻臊旅行」，一聞到氣味，就讓人想到這裡玩；為維持行程精緻度與品質，報名採名額限制，活動詳情與費用須洽新竹縣旅遊網：https://travel.hsinchu.gov.tw/。