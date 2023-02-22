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竹北公29博愛籃球場暫封閉 新建風雨球場最快8月完工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北公29博愛籃球場為興建風雨球場，預計封閉半年，讓不少球友敲碗公所盡快完工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北公29博愛籃球場為興建風雨球場，預計封閉半年，讓不少球友敲碗公所盡快完工。記者巫鴻瑋／攝影

竹北公29博愛籃球場因交通便利、停車方便，不論平假日都能吸引大批球友在此切磋球技，不過因是露天球場，常被民眾目睹不少球友天候不佳、冒雨仍在籃下投籃，市公所為提供民眾更好的運動環境，目前正興建風雨球場，公所向球友們喊話「再忍耐一下」，預計8月完工後就能提供優質的打球場地。

市公所表示，公29博愛籃球場緊鄰中國醫大新竹附醫，一旁又是人潮眾多的滑板公園，是民眾休閒的重要據點，且從2014年啟用至今，連年使用人數增加，但陸續有民眾反映，球場夏日白天體感溫度可達攝氏35度，加上竹北平均年降雨天數達116天，希望能新建風雨球場。

為了盡快提供民眾優質的打球場地，市公所成功爭取客委會客庄創生環境營造計畫「禾埕專案計畫」 補助經費1944萬元，及自籌經費1438萬元，共計3382萬元挹注新建，融合客家「禾埕」文化元素，將原有的籃球場增建風雨球場，共涵蓋3座全場籃球場及保留1座露天全場籃球場，並於球場旁新建一座公共廁所。

工程2日開工，由竹北市長鄭朝方及客委會副主委周江杰等人主持動土典禮，目標除了興建一座不受天候影響的籃球運動空間，未來也可供各學校單位辦理相關活動及運動賽事。

不過工程動工後，鄭朝方卻發現球場設計柱墩過於接近球框，以及採光罩未定位等設計配置問題，強調務必符合使用者需求設計及改善，今天再率領各級民代現地會勘視察，匯集各方意見加強改善，期盼建造出最符合市民需求的運動空間。

鄭朝方表示，博愛風雨球場設計有部分疑慮待改善，包含球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機；另外，採光罩位置也要求定位，避免球友投籃時易產生陽光直射眼睛風險，因此特別安排再次現勘，並請廠商依照使用者需求改善，確保施工品質符合市民使用期待。

他說，博愛風雨球場新建工程雖是前任市長何淦銘任內完成規畫，設計監造與工程也在去年完成發包，但會持續帶領公所團隊為市民把關，以精準、效率、創新的施政原則嚴謹應對，新建出符合使用者需求設計的運動空間，預計最快今年8月底完工。

鄭朝方今上午會勘發現球場設計問題，要求廠商改進設計，必須符合使用者需求。記者巫鴻瑋／攝影
鄭朝方今上午會勘發現球場設計問題，要求廠商改進設計，必須符合使用者需求。記者巫鴻瑋／攝影
竹北公29博愛籃球場2日動工，預計8月底完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影
竹北公29博愛籃球場2日動工，預計8月底完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影

運動 鄭朝方

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