近5000社區脫穎而出桃園三林、三水全國關懷據點金點獎

桃園市長張善政今天上午在市政會議表揚龍潭區三林、三水社區照顧關懷據點，兩據點獲衛生福利部111年度金點獎「金點之星」團體獎。張善政強調全國有近5000個社區照顧關懷據點角逐金點獎，能脫穎而出很不容易，市府也會持續加強社區照顧關懷據點暨巷弄長照站的服務內容與品質。

張善政說，「金點獎」在社照據點有「據點金馬獎」的美稱，衛福部從全國近5000處據點評選獲獎據點，每年只有15處據點可獲得金點之星（團體獎）殊榮，桃園以三林、三水社區照顧關懷據點為榮；桃園市已設有378處社區照顧關懷據點，社會局、衛生局等局處將持續加強社區照顧關懷據點暨巷弄長照站的服務內容與品質。此外希望年輕人可以把桃園當作一輩子打拚的家園，而年輕人也會關心未來邁入老年後，在桃園是否可以獲得良好的照顧，因此這也是讓市民可以安心打拚事業的重要指標，市府相關局處未來也將全力推動長者友善環境。