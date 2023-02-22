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石門水庫28媽祖神尊水上遶境熱鬧 塞車餐飲留不住遊客
桃園市渡船遊艇商業公會與大溪區百吉復興宮信眾今天上午舉辦石門水庫水上媽祖遶境祈福活動，成員信眾出動28艘遊艇和北區水資局公艇，搭載媽祖等28尊神尊，沿水庫展開全台唯一水上遶境祈福。
該公會理事長張德傑宣布遶境圓滿滿順利，公會總幹事陳咪春希望市府相關單位改善塞車和餐飲留住遊客。
桃園市渡船遊艇公會每天辦理水上媽祖遶境祈福，是全台唯一媽祖神尊水上遶境祈福活動，今年適逢大溪百吉復興宮60周年慶典，吸引遊客上千人參加，水上遶境祈福約200人，出動26艘遊艇、2艘北區水資局公艇，總共28艘船參與。
由媽姐、開漳聖王等28尊神像帶領水上遶境祈福，一早從阿姆坪碼頭出發，遶經水庫大壩，薑母島停靠至百年「鎮安宮」土地廟，之後船隊回到阿姆坪碼頭，信眾和遊客參加復興宮60周年慶典陣頭表演及祭拜儀式，十分熱鬧。張德傑說，這項地方重要慶典，今年引香客、遊客超過千人，水上遶境祈福順利。
陳咪春表示，疫情緩和後，石門水庫遊湖生意約回升7成，報復性出遊的觀光客出籠，只是目前開放的港澳自行由行旅客多半去日月潭，到石門水庫遊湖不多，尤其石門水庫委外經營，車輛進入收費方式改變，春節遊客抱怨大塞車，加上園區餐飲服務不完善，無法讓遊客停留一整天，希望市府相關檢討改善。
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