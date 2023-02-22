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記得儲水！桃園市桃園區、八德區這天停水 影響9200戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區6里和八德區3里，預計3月7日9點起至當日晚間11點將施工停水，影響戶數約9200戶。本報資料照
桃園市桃園區6里和八德區3里，預計3月7日9點起至當日晚間11點將施工停水，影響戶數約9200戶。本報資料照

台灣自來水公司第二區管理處配合「八德區捷運G03至G05站辦理管線臨遷工程」，預計3月7日9點起至當日晚間11點將施工停水，停水區域包括桃園區6里和八德區3里，影響戶數約9200戶。市府經發局提醒，停水前6小時請先儲水，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局表示，停水區域包括桃園區中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里，以及八德區大宏里、大正里、大福里，停水時間從3月7日9點起至當日晚間11點共14小時。

經發局提醒，市民可先於停水前6小時完成儲水，同時避免停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，另民眾於停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；若恢復供水後仍無水可用，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理，或向當地里長洽詢。

停水 桃園

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