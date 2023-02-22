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竹縣文化局美術館4大展 周六同天舉辦開幕

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣文化局美術館25日開始將展出4大新展覽。圖／竹縣府提供
新竹縣文化局美術館25日開始將展出4大新展覽。圖／竹縣府提供

新竹縣文化局美術館將在228連假開始，推出4個全新展覽，包含竹中百年校慶校友展、戴竹谿人生作品展、湖口鄉藝文協會會員聯展及江觴抽象油畫創作展，都將在25日舉辦開幕展出到3月12日，希望能提供民眾不一樣的藝術饗宴。

走過一世紀新竹中學百年校慶校友攝影展於美術館103、104展廳展出，並於25日上午10時舉辦開幕式及座談會，將展出百餘幅攝影佳作，拍攝題材分別為當代心象攝影繪畫類、紀實報導類、風光地景類及專業人像類等4類，每位校友的作品皆有其獨到的見解與特色。

戴竹谿「風·彩」人生作品展於美術館001、002展廳展出，並於25日下午1時開幕，此次展出集結已故藝術大師戴竹谿60餘年的創作，作品包含水墨、陶藝及油畫，其水墨得姚夢谷大師真傳，專攻蘭竹，陶藝茶壺作品不僅在茶藝界中獨具一格，也多次獲台灣產品優良設計獎，油畫受當代油畫家龐均指導，將東方水墨和西方油彩技法融會貫通。

詩情畫藝新竹縣湖口鄉藝文協會會員聯展於美術館101、102展廳展出，並於25日下午3時開幕，將展出60餘件會員作品，結合新竹縣客家人文、生活、事物、文化藝術等，作品內容多元，包含書法、水墨山水、人物、水彩、膠彩、攝影等不同媒材作品表現，期盼傳遞美感經驗，提倡文創、文化與生活美學緊密連結。

思念之河江觴抽象油畫創作展於美術館105展廳展出60幅油畫創作，江觴本名蔡榮和，運用壓克力顏料與油彩在畫布上展現江觴的心靈轉化過程，看似毫無主題的抽象畫用油彩的恣意潑灑，傳達藝術家的內心世界，值得讓人細細品味。

文化局表示，新竹縣文化局美術館於228連假4天前2天開館，後兩天27及28日則休館，相關活動詳情都可至新竹縣政府文化局官網展覽資訊查詢https://reurl.cc/mZEmnl，或電洽展覽藝術科黃小姐03-5510201分機809。

新竹 美術館 文化局

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