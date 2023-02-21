新竹水情吃緊影響春耕 農水署調度上下游輪灌
新竹地區水情吃緊，春耕受影響，農水署新竹管理處今天表示，將評估替代水源及加強水源分配管理，如以上游先灌、下游後灌的輪灌方式降低尖峰用水量，協助農民整田插秧作業。
農田水利署新竹管理處發布新聞稿指出，根據氣象站雨量資料顯示，2020年水情最為緊急的乾旱期，當時2月仍累計有55毫米降雨量，今年2月僅累計21.5毫米，水情更為嚴峻；處長林賢正今天成立「緊急抗旱應變小組」，進行評估替代水源及加強水源分配管理，盼助農民引水灌溉。
林賢正向中央社記者表示，新竹地區位處水資源競用區，轄內無水庫供灌，灌溉水源為河川取水，調配較其他灌溉區域更為困難。
林賢正指出，尤其在竹北地區新社圳一帶溪底乾枯無水，缺水較為嚴重，影響農田灌溉用水，須待上游農田翻耕後的餘水供應情形，才能進一步統計影響範圍，竹北站目前整體缺水嚴峻。
林賢正說，在新埔站部份鳳山溪、宵裡溪流域，會藉由加強灌溉管理調度調配水源，至於春耕用水至插秧期，會採節約調度、輪流灌溉，預期可完成整田。
林賢正指出，由於目前水源有限，將加強水源分配管理，將錯開整田時間，採上游先灌、下游後灌的輪灌方式降低尖峰用水量，讓水利小組掌水人員進行水量日夜調配，以善用水利設施調配灌溉，至於替代水源方案擬詢用私人井或租用抽水機因應。
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