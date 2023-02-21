快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

中壢鐵道4、5號倉庫破損未修繕 立委要求加快腳步

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
魯明哲表示，中壢4、5號倉庫屋頂有破洞下雨恐漏水，加上梁柱遭白蟻侵蝕且有破掉天窗可讓宵小進入，存在危機也易衍生治安問題。圖／魯明哲提供
魯明哲表示，中壢4、5號倉庫屋頂有破洞下雨恐漏水，加上梁柱遭白蟻侵蝕且有破掉天窗可讓宵小進入，存在危機也易衍生治安問題。圖／魯明哲提供

桃園中壢鐵道4、5號倉庫興建於1939年，過去為早期票務中心及囤放南北貨物空間，過去由台鐵局資產開發中心出租給團隊營運使用，不過2021年被登錄為歷史建築後交還給鐵道局工務段卻遲遲未維護整理，空間嚴重破損，立委魯明哲日前會勘希望盡快修繕建築；台鐵局指出，過去歷經4次流標，後續將分階段招標，未來1個月內將先維護環境，後續持續上網招標。

中壢4號倉庫是全台僅存使用活字排版印刷的台鐵票務中心，完整保存半世紀前印製車票的技術，1987至1991年間，曾平均每天印製50萬張車票；而5號倉庫過去用來囤放糖、米、茶葉等南北往來貨物，隨著時代、社會型態轉變而閒置沒落，也曾出租交由營運團隊做餐廳及藝文空間使用。

不過2021年登錄為歷史建築後閒置至今1年多，破損的部分卻遲遲未修繕，遭亂破舊的環境完全看不出是歷史建築，立委魯明哲表示，倉庫屋頂有破洞下雨恐漏水，加上梁柱遭白蟻侵蝕且有破掉天窗可讓宵小進入，存在危機也易衍生治安問題，整修維護是當務之急，希望相關單位能盡速解決。

鐵道局台北工務段長王立德指出，先前修繕標案流標4次，後續調查了解流標原因除缺工料外，因將倉庫的修復再利用、設計及監造等不同部分合在同一標案中，而建築師普遍不想承攬監造部分，若工程第5次再流標，將修正標案並分修復再利用、設計及監造部分分階段招標。

王立德說，至於環境維護部分，未來1個月會先將雜草、屋頂及約6米高的天窗先修繕，也希望加裝監視器等設備避免珍貴歷史建築遭受到其他破壞。

桃園中壢鐵道4、5號倉庫興建於1939年，2021年登錄為歷史建築，卻遲遲未修繕宛若廢墟，魯明哲希望相關單位腳步。圖／魯明哲提供
桃園中壢鐵道4、5號倉庫興建於1939年，2021年登錄為歷史建築，卻遲遲未修繕宛若廢墟，魯明哲希望相關單位腳步。圖／魯明哲提供

歷史建築 鐵道 台鐵

延伸閱讀

足球／足協理事長候選人明年選立委？陳世凱澄清

綠擬徵詢周江杰出戰竹縣立委 林思銘批民進黨酬庸

是否披藍袍選立委 前東縣府建設處長許瑞貴：交由黨中央決定

中壢超大娃娃機店「違停占車道」 尖峰時段交通打結

相關新聞

中壢鐵道4、5號倉庫破損未修繕 立委要求加快腳步

桃園中壢鐵道4、5號倉庫興建於1939年，過去為早期票務中心及囤放南北貨物空間，過去由台鐵局資產開發中心出租給團隊營運使...

桃園國民運動中心泳池封閉逾700天 5月可望重新啟用

桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良漏水和承包商倒閉等問題，導致修繕工程一再延宕。廠商...

新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小...

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出...

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將...

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦