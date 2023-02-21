中壢鐵道4、5號倉庫破損未修繕 立委要求加快腳步

桃園中壢鐵道4、5號倉庫興建於1939年，過去為早期票務中心及囤放南北貨物空間，過去由台鐵局資產開發中心出租給團隊營運使用，不過2021年被登錄為歷史建築後交還給鐵道局工務段卻遲遲未維護整理，空間嚴重破損，立委魯明哲日前會勘希望盡快修繕建築；台鐵局指出，過去歷經4次流標，後續將分階段招標，未來1個月內將先維護環境，後續持續上網招標。

中壢4號倉庫是全台僅存使用活字排版印刷的台鐵票務中心，完整保存半世紀前印製車票的技術，1987至1991年間，曾平均每天印製50萬張車票；而5號倉庫過去用來囤放糖、米、茶葉等南北往來貨物，隨著時代、社會型態轉變而閒置沒落，也曾出租交由營運團隊做餐廳及藝文空間使用。

不過2021年登錄為歷史建築後閒置至今1年多，破損的部分卻遲遲未修繕，遭亂破舊的環境完全看不出是歷史建築，立委魯明哲表示，倉庫屋頂有破洞下雨恐漏水，加上梁柱遭白蟻侵蝕且有破掉天窗可讓宵小進入，存在危機也易衍生治安問題，整修維護是當務之急，希望相關單位能盡速解決。

鐵道局台北工務段長王立德指出，先前修繕標案流標4次，後續調查了解流標原因除缺工料外，因將倉庫的修復再利用、設計及監造等不同部分合在同一標案中，而建築師普遍不想承攬監造部分，若工程第5次再流標，將修正標案並分修復再利用、設計及監造部分分階段招標。