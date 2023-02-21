快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

桃園國民運動中心泳池封閉逾700天 5月可望重新啟用

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園國民運動中心游泳池關閉超過700天，體育局今天表示，游泳池可望在5月重新迎客。本報資料照
桃園國民運動中心游泳池關閉超過700天，體育局今天表示，游泳池可望在5月重新迎客。本報資料照

桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良漏水和承包商倒閉等問題，導致修繕工程一再延宕。廠商去年12月9日終於進場動工，市府體育局今天表示，目前工程進度約達6成，預計3月底完工驗收，若順利可望在5月重新迎客。

桃園國民運動中心游泳池啟用後2年，就因結構設計不良需重新整修，從前年2月封閉至今，期間包商倒閉無法保固，原本修繕工程預算僅約60萬，還一路追加到破千萬，市民想游泳只能到老舊的中平路市立游泳池，或空間狹窄的南平運動中心游泳池，非常不便。

經歷數月，泳池的修繕工程終於在去年12月9日動工。體育局綜合規畫科長廖維敏表示，此次修繕工程包括改善SPA池出水管線、蒸氣室天花板、解決游泳池磁磚掉落、排除周邊貓道排水不良障礙、更換水質過濾桶，預計3月底竣工驗收，有望在5月重新營運。

市府新工處表示，桃園國民運動中心本次總修繕費用為2670萬元，其中游泳池占1000萬元；原承包商倒閉前有預留保固金，由於倒閉的廠商也有承包南門國民運動中心工程，完工後有預留保固金，2處運動中心的保固金加總後約有3000萬元，本次修繕費用將從中支出。

運動 桃園

延伸閱讀

228連假 桃園54家代檢廠暫停驗車

全越盃／合庫力克桃園奪冠 王政浩後援穩守當MVP

影／天道盟桃園搞詐 「生活、工作」分流防查仍落網

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

相關新聞

桃園國民運動中心泳池封閉逾700天 5月可望重新啟用

桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良漏水和承包商倒閉等問題，導致修繕工程一再延宕。廠商...

新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小...

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出...

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將...

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡...

智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦