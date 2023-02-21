桃園國民運動中心泳池封閉逾700天 5月可望重新啟用

桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良漏水和承包商倒閉等問題，導致修繕工程一再延宕。廠商去年12月9日終於進場動工，市府體育局今天表示，目前工程進度約達6成，預計3月底完工驗收，若順利可望在5月重新迎客。

桃園國民運動中心游泳池啟用後2年，就因結構設計不良需重新整修，從前年2月封閉至今，期間包商倒閉無法保固，原本修繕工程預算僅約60萬，還一路追加到破千萬，市民想游泳只能到老舊的中平路市立游泳池，或空間狹窄的南平運動中心游泳池，非常不便。

經歷數月，泳池的修繕工程終於在去年12月9日動工。體育局綜合規畫科長廖維敏表示，此次修繕工程包括改善SPA池出水管線、蒸氣室天花板、解決游泳池磁磚掉落、排除周邊貓道排水不良障礙、更換水質過濾桶，預計3月底竣工驗收，有望在5月重新營運。

市府新工處表示，桃園國民運動中心本次總修繕費用為2670萬元，其中游泳池占1000萬元；原承包商倒閉前有預留保固金，由於倒閉的廠商也有承包南門國民運動中心工程，完工後有預留保固金，2處運動中心的保固金加總後約有3000萬元，本次修繕費用將從中支出。