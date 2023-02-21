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法務部首創更生事業群 要助更生人適應回歸社會

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
宜聯鋼鐵成為首批友善廠商更生事業體，今天在法務部長蔡清祥見證下完成簽約。圖／台灣更生保護會提供
宜聯鋼鐵成為首批友善廠商更生事業體，今天在法務部長蔡清祥見證下完成簽約。圖／台灣更生保護會提供

法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，要打造友善的工作環境到輔導創業，協助更生人復歸社會，更生保護會新竹分會主委葉朝枝表示將全力支持「更生事業群」，成立自營更生事業體，由更生保護會出資土地、人力或物力，目標成為更生人的保護傘，未來將在新竹及桃園地區大力推展。

法務部保護司及更生保護會於今年規畫「更生事業群」架構，透過與企業合作成立的更生事業群，不但讓更生人重返生活正軌，對更生人重建社會關係助益良多，透過跨域合作、資源共享，不但延續監獄自主監外作業，也結合勞動力發展署，透過政府對雇主獎勵措施專案媒合，達到增進公共利益的目的。

「更生事業群」的理念是在過渡期先擇定優質成功企業簽定合作契約成為「友善廠商更生事業體」，藉此熟悉企業相關運作模式，同時成立多點「自營更生事業體」，由更生保護會出資土地、人力或物力等一定資金，並請有經驗的人共同經營，由各事業體組成「更生事業群」，成為更生人的保護傘。

蔡清祥表示，為避免更生人求職受挫，透過「更生事業群」不但協助更生人在工作、收入與勞動條件的保障外，也讓更生人提升技能，獲得情感支持及歸屬感，開創不一樣的人生。

更生保護會董事長張斗輝表示，感謝法務部促成「更生事業群」，他提到，更生人普遍低學歷、年紀偏高及被標籤化的影響，求職過程比一般人辛苦，有獨立的經濟生活至關重要。

更生人 法務部 新竹

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