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桃園市商業會訪市議會 議長：議會扮演人民與政府橋樑
桃園市商業會理事長陳進法今天上午率理監事一行26人拜會桃園市議會，邱奕勝議長接待時指出，桃園市商業總會目前有90個公會所組成，包括觀光、餐飲、汽車、建築、電腦等各行各業，對於促進經濟發展有著重要貢獻。
邱奕勝議長表示，新的市政府團隊去年12月25日才上任，但桃園的發展及建設未曾停歇，像桃園國際機場第三航廈興建啟動得早，不因近年物料上漲而影響進度；航空城開發計畫優先產業專用區也將於今年底配地，各廠商預計明年陸續動工建廠，帶動經濟發展。桃園商業會各個成員都是各行各業的領頭羊，在不同領域努力造就經濟的繁榮，希望能時常保持互動，隨時聽取建言，讓政策的制定和施行更符基層廠家的需求。
陳進法理事長表示，總會今年有兩大目標，一是規畫11月辦理商業展，為商業界的一大盛事，屆時有近300家廠商參展；二是辦理公益活動，希望取之於社會，用之於社會。當中有許多協調事務要請議會予以協助。邱奕勝強調議會不只是扮演監督市政的角色，應更積極的擔任人民和政府溝通的橋樑，共同努力讓桃園的未來更好。
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