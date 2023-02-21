228連假 桃園54家代檢廠暫停驗車
228的4天連假下周展開，桃園監理站今天提醒，2月25日至28日為和平紀念日連續假期，桃園市54家委託汽車代檢廠連假期間，將停止受理車輛檢驗服務，要到3月1日起才恢復車輛檢驗業務，為避免檢驗車潮，建議民眾多利用車輛代檢服務。
桃園監理站長黃成民表示，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後1個月內辦理定期檢驗，出廠年分逾10年的營業大客車及罐槽體車，則需於指定檢驗日期前1個月內定期檢驗。
黃成民表示，如車輛檢驗應到檢日最後1天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日，也就是3月1日辦理檢驗，逾期辦理者將依法舉發、罰款，請民眾於假期前盡速檢驗，以免假期後第一個上班日檢驗車潮擁擠導致逾檢；桃園市、新竹縣市及苗栗縣也共有100家汽車代檢廠，歡迎民眾多利用。
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