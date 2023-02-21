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新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北新社圳受近來上游流量減少，已出現乾涸見底的情況。圖／農水署新竹管理處提供
竹北新社圳受近來上游流量減少，已出現乾涸見底的情況。圖／農水署新竹管理處提供

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小的礫石，農水署新竹管理處坦言水情嚴峻可能影響春耕，研擬詢用私人井或租用抽水機因應。

農水署新竹管理處表示，正未雨綢繆研擬替代水源方案，可能詢用私人井或租用抽水機的方式因應，且就有限水源極限利用，加強水源分配管理，錯開整田時間，採上游先灌、下游後灌的輪灌方式降低尖峰用水量，並讓水利小組掌水人員進行水量日夜調配擴大，以照顧農民的生產與生計。

據了解，新竹地區近月來降雨並不明顯，甚至可能影響春耕，農水署新竹管理處長林賢正今天召集成立「緊急亢旱應變小組」第一次工作會議，就替代水源評估及加強水源分配管理訂定計畫，要全力讓新竹地區農民完成整田插秧作業。

據氣象站雨量資料顯示，2020年為水情最為緊急的乾旱期，當時一月和二月分別有36.5毫米及55毫米降雨量，但今年的降雨量一月只有9.5毫米，二月目前也只有累計21.5毫米的零星降雨，水情嚴峻比當年更甚。

因新竹管理處位處水資源競用區，轄內無水庫供灌，灌溉水源為河川取水，調配較其他灌溉區域更為困難，上坪堰原可供水2.4CMS目前僅剩1.3CMS水量，水量受日常天候影響日漸困窘，其中竹北新社圳缺水較為嚴重，影響農田灌溉用水。

新竹管理處指出，目前仍須待上游農田翻耕後的餘水供應情形，才能進一步統計影響範圍，竹北站目前整體缺水嚴峻，而芎林的油羅溪水位下降流量也日漸減少，不過新埔站的鳳山溪、宵裡溪流域，沿線整田率達到60%，目前藉由加強灌溉管理調度調配水源，春耕用水至插秧期採節約調度、輪流灌溉，預期可完成整田。

新竹 雨量 農民

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