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北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
北橫櫻花季櫻花開，復興區中巴陵地區景點櫻花盛開。記者曾增勳／攝影
北橫櫻花季櫻花開，復興區中巴陵地區景點櫻花盛開。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出賞櫻地圖羅列13處今年賞櫻去處，並舉辦2023櫻花勇士單車完騎認證，700名騎士3月4日、5日單車挑戰40公里單車賞櫻遊。

市政府風管處表示，今年桃園北橫櫻花季登場，從2中旬起至3月下旬，復興台7線沿線、比亞外、角板山至拉拉山遊客中心及桃116線、中巴陵 上巴陵地區，櫻花陸續開花，周休假日吸引遊客上山賞櫻，228連假預估出現賞櫻人潮。

推薦遊客賞櫻去處，分別為中巴陵地區櫻木花道的千島櫻、富士櫻300多株櫻花陸續開花，自20日至3月17日；明天起至3月20日，下巴陵地區山櫻花及吉野櫻、千島櫻100多株櫻花綻放，還可前往拉拉山遊客中心欣賞千島櫻與吉野櫻及恩愛農場的富士櫻、千島櫻等賞櫻地點。

市府風管處表示，2023櫻花勇士單車完騎認證活動，邁入第8年，免費提供700名單車騎士參加，報名兩天額滿，單車騎士將在3月4日及5日兩天出發，全程40公里從慈湖遊客中心，沿台7線至羅浮聖興宫，終點站拉拉山遊客中心，由騎士集章完騎發給獎牌和證書，讓騎士沿途賞櫻、運動。

北橫櫻花季來了，復興區台7線沿路景點櫻花盛開。記者曾增勳／攝影
北橫櫻花季來了，復興區台7線沿路景點櫻花盛開。記者曾增勳／攝影

櫻花季 賞櫻 單車

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