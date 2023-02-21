北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出賞櫻地圖羅列13處今年賞櫻去處，並舉辦2023櫻花勇士單車完騎認證，700名騎士3月4日、5日單車挑戰40公里單車賞櫻遊。

市政府風管處表示，今年桃園北橫櫻花季登場，從2中旬起至3月下旬，復興台7線沿線、比亞外、角板山至拉拉山遊客中心及桃116線、中巴陵 上巴陵地區，櫻花陸續開花，周休假日吸引遊客上山賞櫻，228連假預估出現賞櫻人潮。

推薦遊客賞櫻去處，分別為中巴陵地區櫻木花道的千島櫻、富士櫻300多株櫻花陸續開花，自20日至3月17日；明天起至3月20日，下巴陵地區山櫻花及吉野櫻、千島櫻100多株櫻花綻放，還可前往拉拉山遊客中心欣賞千島櫻與吉野櫻及恩愛農場的富士櫻、千島櫻等賞櫻地點。