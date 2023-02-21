快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關。記者鄭國樑／翻攝
桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關。記者鄭國樑／翻攝

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將正式啟動，市府也同步盤點鐵路沿線資源，重新定位園道功能，期望擴大鐵路地下化效益，引導沿線土地發展，加速邁向都市縫合、共榮目標。

都發局指出，為配合鐵路地下化建設計畫，沿線工程用地變更已於110年發布實施和設計，內政部都委會今天通過的桃園、內壢與中壢站都計變更案，可讓三個既有車站站區範圍更完整，且變更為高強度多元化使用的車站專用區，由交通部鐵道局、臺鐵局分別改建為具地標性門戶意象的車站及多功能開發大樓。

同時為加速各站設計開發，市府今年2月起，改採都市設計及交通影響評估聯席審查，可大幅增加行政效率。此外，市府正同步盤點車站周邊資源及現況，整合車站設計與周邊交通網路，重新思考沿線工業區轉型及園道定位，以擴大鐵路地下化效益，完成都市縫合、打通道路瓶頸、建構人本步行環境的城市。

都發局表示，將繼續爭取完成臺鐵桃園、內壢車站站區周邊閒置或低度利用的土地檢討變更，展開中壢車站都市更新，創造車站周邊再生動能。如今鐵路地下化8個車站的都市計畫和路線都已經定線完成，接下來就是看交通部對各車站的設計、發包作業是否也都能夠加速完成，讓鐵路地下化在118年可以達到桃園、內壢、中壢三個主要車站通車，119年全線通車。

鐵路地下化 桃園

延伸閱讀

桃園男誤闖倉庫受困16小時險冷死 警聽聲辨位尋獲

小模控遭性騷「做2天惡夢」整復館稱沒接待過 警方也說未報案

扛家計還踢出跆拳道冠軍 桃園女孩角逐總統教育獎

影／桃園百坪夾娃娃店網紅宣傳暴紅 違停塞車惹民怨警取締

相關新聞

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將...

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡...

新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小...

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出...

智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開...

竹縣府債務管理獲全國第1 楊文科：對團隊最好的鼓勵

新竹縣府在財政部發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」中獲得債務管理考核項目全國第1，整體成績也在全國第2，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦