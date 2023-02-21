桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將正式啟動，市府也同步盤點鐵路沿線資源，重新定位園道功能，期望擴大鐵路地下化效益，引導沿線土地發展，加速邁向都市縫合、共榮目標。

都發局指出，為配合鐵路地下化建設計畫，沿線工程用地變更已於110年發布實施和設計，內政部都委會今天通過的桃園、內壢與中壢站都計變更案，可讓三個既有車站站區範圍更完整，且變更為高強度多元化使用的車站專用區，由交通部鐵道局、臺鐵局分別改建為具地標性門戶意象的車站及多功能開發大樓。

同時為加速各站設計開發，市府今年2月起，改採都市設計及交通影響評估聯席審查，可大幅增加行政效率。此外，市府正同步盤點車站周邊資源及現況，整合車站設計與周邊交通網路，重新思考沿線工業區轉型及園道定位，以擴大鐵路地下化效益，完成都市縫合、打通道路瓶頸、建構人本步行環境的城市。

都發局表示，將繼續爭取完成臺鐵桃園、內壢車站站區周邊閒置或低度利用的土地檢討變更，展開中壢車站都市更新，創造車站周邊再生動能。如今鐵路地下化8個車站的都市計畫和路線都已經定線完成，接下來就是看交通部對各車站的設計、發包作業是否也都能夠加速完成，讓鐵路地下化在118年可以達到桃園、內壢、中壢三個主要車站通車，119年全線通車。