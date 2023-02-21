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社區規畫師輔導成果發表會 生產力發展協進會3獎加身

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫今天成果發表會，感謝參與並表揚優績單位。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫今天成果發表會，感謝參與並表揚優績單位。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫成果發表會，今天表揚評選環境改造績優協會，苗栗縣生產力發展協進會獲得金獎，還在營建署城鄉魅力大賞獎及高雄市建築經營協會建築園冶獎受到肯定。

苗栗縣政府從2002年營建署補助，推動社區規畫師駐地輔導計畫，共補助8100萬元、245個社區環境改造點，今天在公館鄉石墻社區舉行成果發表會，縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、徐筱菁、張志宇、許櫻萍、曾美露，及公館鄉長何在鑫等人啓動， 感謝參與社區，表揚績優協會。

社區規畫師計畫去年以「苗繪願景、同心協栗」為特色主題，輔導團隊台灣社區培力學會、銅鑼灣創生發展協會合作，改善銅鑼火車站旁舊倉庫，補助40萬元辦理的示範點，約有13個社區參選環境改造，經評比後徵選出12個社區，每社區補助15至40萬元辦理，環境改造後，評選績優單位。

鍾東錦等人頒獎表揚金獎苗栗縣生產力發展協進會，銀獎竹南鎮塭內社區發展協會、牧羊人青少年關懷協會，銅獎頭份市後花園產業文化觀光發展協會、三灣文化產業觀光發展協會，值得一提是生產力發展協進會更是透過施做的成果，榮獲營建署鄉魅力大賞獎，及高雄市建築經營協會建築園冶獎。

此外，獲頒感謝狀的社區，包括頭份市民族社區發展協會、珊湖社區發展協會、下興社區發展協會、苗縣村耕農業生產合作社、三義鄉雙湖社區發展協會、後龍鎮溪洲社區發展協會、通霄鎮通灣社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會。

苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫今天成果發表會，感謝參與並表揚優績單位。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫今天成果發表會，感謝參與並表揚優績單位。圖／苗栗縣政府提供

建築 苗栗縣 鍾東錦

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