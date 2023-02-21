快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市社區流感疫情持續升溫，並已有多起群聚與重症死亡通報，衛生局提醒民眾快打疫苗。本報資料照片
台南市社區流感疫情持續升溫，並已有多起群聚與重症死亡通報，衛生局提醒民眾快打疫苗。本報資料照片

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡，衛生局評估流感併發重症死亡率高達67%，提醒民眾注意。

台南市衛生局表示，全市目前公費流感疫苗還有446劑，符合注射資格的民眾可以先洽衛生所或合約院所，再前往注射。衛生局指出，台南流感疫情持續升溫，近期各級學校陸續開學，已有2件校園上呼吸道群聚的通報案件，就醫診斷多為A型流感。

感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

衛生局表示，目前監控社區流感疫苗也持續升溫，今年至上周共通報疑似流感併發重症共7例，其中3人確診，2人死亡，流感併發重症死亡率67%。死亡個案，皆為65歲以上長者，有腎臟病、心血管疾病等潛在疾病史，皆未接種過流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局呼籲，請民眾勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應儘快完成流感疫苗接種，且留意自身健康狀況，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。

流感疫苗 衛生局 台南

延伸閱讀

新冠歇流感起上周現4死 30多歲男慢性病未接種疫苗 發病三周亡

輔導非惡性兒虐 南市培力25名社區家庭關懷訪視員

30公分太屌！南投國姓猛鹿花燈失蹤 社區祭懸賞令

邊境開放4個月 入境移工逾10萬達疫情前水準

相關新聞

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將...

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡...

新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小...

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出...

智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開...

竹縣府債務管理獲全國第1 楊文科：對團隊最好的鼓勵

新竹縣府在財政部發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」中獲得債務管理考核項目全國第1，整體成績也在全國第2，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦