台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡，衛生局評估流感併發重症死亡率高達67%，提醒民眾注意。

台南市衛生局表示，全市目前公費流感疫苗還有446劑，符合注射資格的民眾可以先洽衛生所或合約院所，再前往注射。衛生局指出，台南流感疫情持續升溫，近期各級學校陸續開學，已有2件校園上呼吸道群聚的通報案件，就醫診斷多為A型流感。

感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

衛生局表示，目前監控社區流感疫苗也持續升溫，今年至上周共通報疑似流感併發重症共7例，其中3人確診，2人死亡，流感併發重症死亡率67%。死亡個案，皆為65歲以上長者，有腎臟病、心血管疾病等潛在疾病史，皆未接種過流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局呼籲，請民眾勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應儘快完成流感疫苗接種，且留意自身健康狀況，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。