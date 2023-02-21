高虹安挺鄭宏輝舉辦「打開新竹」 盼公私協力行銷竹市

創始於英國倫敦的國際性建築活動「Open House」，全球迄今50個城市獲授權舉辦，新竹市也是其一。打開新竹活動今年邁入第3年，今天舉行第一次籌備會說明今年將以「打開新竹的花與樹」為活動主軸，4月22日地球日將贈送原生樹苗，今年也目標辦理ESG城市論壇、導覽打開竹市秘境。

「2023打開新竹第一次籌備會」今天在李克承博士故居舉行，與新竹市新創新竹發展協會理事長暨打開新竹創辦人鄭宏輝及共同創辦人林冠文、中興大學循環經濟研究學院長王升陽、林務局新竹林管處副處長劉忠憲、新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰老師等人參與籌備，市長高虹安也受邀與會。

鄭宏輝說，2021年舉辦首屆「打開新竹」共打開67個點，釋出6千名額報名獲熱烈回響，去年則在新竹市鐵道藝術村結合客家文化推出活動，今年則將以「打開新竹的花與樹」為活動主軸，一方面為2050淨零排放努力，也希望更多人深入了解竹市環境。

今年「打開新竹」以淨零減碳為主題，籌備3大活動，將結合林務局與世界地球日贈送原生種樹苗，邀請民眾共同營造綠地、舉辦「ESG永續城市」打開新竹論壇，並規畫「打開新竹的花與樹」城市導覽，讓民眾走進高峰植物園、新竹靖廬欣賞老樹群等。

市長高虹安肯定打開新竹活動理念「打開新竹的花與樹」，尤其永續經營、淨零碳排已是趨勢，市府會全力配合，像是活動想要打開的「高峰植物園」，她曾去看過認為植物園環境「太原始」，包含廁所等設施都需要整理，其他如碳盤查、樹盤查等事項也將責成相關單位進行。

高還提到，去年有注意到鄭宏輝曾掛出要在新竹市種下100萬棵樹的看板，她相當認同，不少企業也主動向市府表達想進行ESG的行動，只要是對新竹市好的事，自己都非常支持，允諾市府將在「2023打開新竹」上扮演整合協助角色，也將協助活動盤點新竹市花與樹、城市秘境等。