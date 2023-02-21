快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
前桃園市有效地下水水權共1381筆，等於一座石門水庫的有效蓄水量。市府目前已掌握67%地下水權使用量，預計明年可掌握90%。圖／桃園市政府水務局提供
前桃園市有效地下水水權共1381筆，等於一座石門水庫的有效蓄水量。市府目前已掌握67%地下水權使用量，預計明年可掌握90%。圖／桃園市政府水務局提供

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開始推動智慧地下水管理計畫，目前已掌握67%地下水權使用量，預計明年可掌握90%。

水務局表示，2019年已制定自治條例及推動辦理「桃園市智慧地下水管理推動計畫」要求大用水戶裝設智慧量水設備，共辦理 20 場推廣宣導座談會，計共有 800 餘位廠商代表參與。

水務局指出，同年也建置地下水智慧管理平台，有效管理本市地下水情勢變化，目前已收錄 568 處大戶水井（年水權核准量 10 萬 噸以上）即時抽水數據，掌握桃園市 67%地下水水權使用量。會持續逐年增加監測涵蓋率，預計明年年可掌握 90%的水權量

水務局表示，桃園地區之地層屬紅土卵礫石層，較無地層下陷之虞，因此經濟部水利署佈設之監測水井密度較為稀疏，僅得依據為數有限的地下水監測水井水位資訊，無法全面了解地下水即時抽取情形。

水務局說，後續將藉由大數據分析，並以人工智慧建立完善的地下水模式，精準預測地下水位變化，即時調配大戶抽取水量，對於地下水資源保育及永續發展將有重大助益。

地下水 桃園 石門水庫

延伸閱讀

北韓核試場污地下水 研究：南韓日本中國都受害

汛期來臨防土石流 桃水務局開會教撇步

水情吃緊滴滴皆珍貴 高雄建築工地設取水點供應次級水

台灣美光、泰豐輪胎大量人力縮減 桃市府：專案協助員工轉職

相關新聞

桃園鐵路地下化3大站都市計畫過關 全線8站盼加快發包

桃園市都市發展局表示，內政部都委會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，市民關心的車站改建將...

台南社區流感已兩人重症死亡 開學後再添兩起群聚

新冠肺炎疫情趨緩，但開學沒多久，台南市到目前已通報兩起校園流感群聚案件，而到上周台南市則有7起流感重症通報，其中兩人死亡...

新竹水圳都乾了！ 農水署竹管處成立緊急亢旱應變小組

新竹地區因近來降雨不明顯，使得部分由河川取水的灌溉水圳竟出現乾涸情況，其中位於竹北地區的新社圳更已經乾枯見底散布大大小小...

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

桃園市復興區北橫櫻花季登場，台7線沿線及中巴陵、下巴陵地區的櫻木花道櫻花陸續綻放，市政府風景管理處今天下午表示，該處推出...

智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開...

竹縣府債務管理獲全國第1 楊文科：對團隊最好的鼓勵

新竹縣府在財政部發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」中獲得債務管理考核項目全國第1，整體成績也在全國第2，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦