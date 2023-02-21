智慧水表管理地下水 桃市府：明年可掌握九成使用量

目前桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，等於一座石門水庫的有效蓄水量。水務局在2019年開始推動智慧地下水管理計畫，目前已掌握67%地下水權使用量，預計明年可掌握90%。

水務局表示，2019年已制定自治條例及推動辦理「桃園市智慧地下水管理推動計畫」要求大用水戶裝設智慧量水設備，共辦理 20 場推廣宣導座談會，計共有 800 餘位廠商代表參與。

水務局指出，同年也建置地下水智慧管理平台，有效管理本市地下水情勢變化，目前已收錄 568 處大戶水井（年水權核准量 10 萬 噸以上）即時抽水數據，掌握桃園市 67%地下水水權使用量。會持續逐年增加監測涵蓋率，預計明年年可掌握 90%的水權量

水務局表示，桃園地區之地層屬紅土卵礫石層，較無地層下陷之虞，因此經濟部水利署佈設之監測水井密度較為稀疏，僅得依據為數有限的地下水監測水井水位資訊，無法全面了解地下水即時抽取情形。

水務局說，後續將藉由大數據分析，並以人工智慧建立完善的地下水模式，精準預測地下水位變化，即時調配大戶抽取水量，對於地下水資源保育及永續發展將有重大助益。