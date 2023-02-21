竹縣府債務管理獲全國第1 楊文科：對團隊最好的鼓勵

新竹縣府在財政部發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」中獲得債務管理考核項目全國第1，整體成績也在全國第2，楊文科感謝全體縣府團隊努力，讓新竹縣贏過台北、高雄等直轄市，成績僅次桃園，讓他直呼「對縣府團隊最好的鼓勵」。

楊文科今在縣府主管會報上表示，很感謝前財政處長黃國峯在任內帶領的團隊，讓新竹縣在財政部的考評內僅次於直轄市的桃園市，獲得第2名，這是歷來最好的成績，也是從來沒有得過的好成績，「對縣府團隊最好的鼓勵」，也期許新任的財政處長梁淑惠延續下去。

財政部辦理111年度「地方政府財政業務輔導方案考評」，新竹縣獲得全國第2名佳績，前6名依序為桃園市、新竹縣、金門縣、台東縣、台北市、高雄市，而新竹縣在「債務管理考核」取得99.94的高分，名列第1名；在「財務管理考核」取得86.20分，列甲等位居全國第4。

竹縣府指出，楊文科上任後積極償還債務並招商引資，去年曾獲周刊評比為非六都「減債王」、以及積極自籌財源的「賺錢王」，截至去年為止，也連續4年榮獲財政部評比為非六都的「招商王」，具有三冠王的殊榮，今年財政考評再獲獎。

梁淑惠指出，近年度新竹縣府獲配高速鐵路新竹站區段徵收開發盈餘59.78億元及各局處積極合作開源節流，財政獲得顯著改善，感謝楊縣長對債務改善的努力與支持，截至去年底，楊縣長任內已償還債務超過135.75億，因此在債務管理考核取得全國第1名。

財政處指出，在財務管理考核的部分，則是將歲入預算執行、開源績效等項目列入考核，在全國也表現優良，獲得全國第4名，此項成績納入中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核財政績效與年度預算編制及執行情形下，據以核算增加新竹縣所獲一般性補助款。