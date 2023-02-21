竹北公有市場獲評經濟部優良市集 新竹縣首次4星認證

竹北公有零售市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核，不僅獲評4星認證的優良市集，更是新竹縣首次，市場內7家攤商更獲評為樂活名攤，如今更以文青、文創等設計行銷，並與外送平台合作，提升傳統市場新形象。

新竹縣府產業發展處說明，全縣共有11處公有零售市場，鼓勵各處自治會提升品質及參與評核，盼激勵攤商，協助攤商通過評核機制，並邀請專業委員至現場評選，盼縣內持續被評核出示範標竿的市集及名攤。

新竹縣長楊文科今天上午在主管會報頒發獎牌鼓勵，期盼激勵攤商持續自我提升，進一步達成創新翻轉的目標；楊文科表示，竹北公有零售市場在環境與衛生、自理組織、特色經營、顧客經營、政府參與及商品特色、攤位特色、服務特色等評分項目中脫穎而出，代表新竹縣府對於新竹縣所有市集用心推展的成果，攜手為市場品質提升及消費者食安把關。

新竹縣政府為推廣傳統公有零售市場新風貌，提升傳統市場新形象，每年鼓勵全縣市場參加中央評核，其中2022年竹北公有零售市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核成為新竹縣首次獲得4星認證的優良市集，市場內7家攤商獲評為樂活名攤榮耀，

竹北公有零售市場共有84家攤商，有7攤獲評為樂活名攤，其中嘉屏肉品獲得4星評價，家家香肉脯行、菊本地黑豬肉和正添商行等3攤獲選2星，竹興商號、美鳳製麵部和黑豬肉專賣店等3攤獲選1星。

竹北市場自治會長曾文正表示，現今攤商走向文青、文創等設計規畫行銷，甚至與外送平台合作，逐步整合，市場攤商的各類食材品質穩定、優良，顧客可以安心選買、安心食用。

獲評4星的嘉屏肉品攤商許英峻的妻子說，為提供優良肉品，保持肉品品質，他們採用AA等級的黑豬肉，並改善精進，要求品質、品管及設備提升，像是常溫設備、無菌消毒等，肉品進場前做好消毒，分割工作時則維持20度溫度以內，做好各項品質管控，才能對顧客健康有所保障。