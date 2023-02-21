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一加一大於二 苗栗媒合演藝團隊進駐演藝場所獲評特優

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為「玩聚場」場館參訪活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為「玩聚場」場館參訪活動。圖／苗栗縣政府提供

EX-亞洲劇團與苗栗縣文化觀光局2017年起攜手參與文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫，以「一加一大於二」精神，共同規畫梳理在地場館脈絡與未來表演藝術發展，去年度考評再度獲得文化部特優佳績，連續兩年獲得肯定。

文化觀光局指出，盤點2022年的媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫，帶來「玩聚場」場館參訪、年度旗艦製作「荒野之狼」、「戲隨常流」定期交流會議、「Green Room」多功能空間再造及「坐尞講堂」等規畫。

透過這項計畫持續活化在地場館「中正堂演藝廳」的內部空間，還首創「坐尞講堂」增加與民眾互動ヽ提高進入場館的意願，持續深化公私協力模組。文化部評審對演藝團隊與場館展現的共好模式高度肯定。

文觀局長林彥甫表示，今年將持續與EX-亞洲劇團合作，除延續實現多元、公眾參與、共好傳承、奠定平台等4大核心概念，還加入「永續創新」理念，期盼民眾能近距離親近表演藝術，更將藉「行銷中正堂」深入社區，提高在地居民的認同感和期待。相關藝文訊息可上「貓裏藝文」Facebook粉絲專頁，或苗栗縣文化觀光局網站查詢。

苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為年度旗艦製作「荒野之狼」的演出。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為年度旗艦製作「荒野之狼」的演出。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為「玩聚場」場館參訪活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫連續第二年獲評特優，圖為「玩聚場」場館參訪活動。圖／苗栗縣政府提供

觀光局 文化部 團隊 苗栗縣

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