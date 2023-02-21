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一加一大於二 苗栗媒合演藝團隊進駐演藝場所獲評特優
EX-亞洲劇團與苗栗縣文化觀光局2017年起攜手參與文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫，以「一加一大於二」精神，共同規畫梳理在地場館脈絡與未來表演藝術發展，去年度考評再度獲得文化部特優佳績，連續兩年獲得肯定。
文化觀光局指出，盤點2022年的媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫，帶來「玩聚場」場館參訪、年度旗艦製作「荒野之狼」、「戲隨常流」定期交流會議、「Green Room」多功能空間再造及「坐尞講堂」等規畫。
透過這項計畫持續活化在地場館「中正堂演藝廳」的內部空間，還首創「坐尞講堂」增加與民眾互動ヽ提高進入場館的意願，持續深化公私協力模組。文化部評審對演藝團隊與場館展現的共好模式高度肯定。
文觀局長林彥甫表示，今年將持續與EX-亞洲劇團合作，除延續實現多元、公眾參與、共好傳承、奠定平台等4大核心概念，還加入「永續創新」理念，期盼民眾能近距離親近表演藝術，更將藉「行銷中正堂」深入社區，提高在地居民的認同感和期待。相關藝文訊息可上「貓裏藝文」Facebook粉絲專頁，或苗栗縣文化觀光局網站查詢。
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