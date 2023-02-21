苗栗鼓勵民眾參加客語認證 高級合格者提升獎勵金

苗栗縣政府鼓勵縣民踴躍報考客語認證，將客語融入日常生活，訂定了苗栗縣今年度的客語能力認證獎勵計畫，中級合格者將提供1000元獎勵金、中高級合格者1500元，去年高級合格者全國共6人，通過難度相當高，今年並將高級合格者獎勵金提升至3000元，歡迎民眾報考，共下來講客。

文觀局指出，去年度的客語能力高級認證去年底放榜，其中高級認證全國僅6人通過，合格率僅萬分之廿九，苗栗市文華國小教師謝素華榮是其中之一，也是為全縣唯一，縣長鍾東錦年初特別頒獎表揚，期許她能帶動民眾報考客語認證考試風氣。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗客家人口約占62.5％，縣府致力推動客家事務，歷年來縣府、鄉鎮市公所、學校及個人推動客語成效都獲得客委會肯定，其中縣府締造客委會推動客語為通行語成效評核優等四連霸佳績，公教人員通過比率全國第一；

為推廣客語認證，縣長鍾東錦去年議長任內就與縣議員及議會員工報考通過初級認證，期望今年能有更多生力軍加入講客行列，共同營造客語友善環境。

文化觀光局長林彥甫表示，縣府提供設籍縣內的民眾客語認證中級以上合格獎勵金，歡迎民眾在放榜後30日內提出獎勵金申請，詳情請見文觀局網站。

文觀局表示，客委會鼓勵全民學習客語，落實客家文化傳承任務，今年除了初級、中高級及高級認證外，增設基礎級認證考試，各級認證19歲以下考生免報名費（2004年9月3日以前出生者），19歲以上考生酌收報名費250 元，報名日期等資訊請上客委會客語認證官網，或洽認證報名免付費服務專線0809-090-040。