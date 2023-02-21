快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗鼓勵民眾參加客語認證 高級合格者提升獎勵金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市文華國小教師謝素華（右三）去年底通過客語能力高級認證，縣府頒獎表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市文華國小教師謝素華（右三）去年底通過客語能力高級認證，縣府頒獎表揚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府鼓勵縣民踴躍報考客語認證，將客語融入日常生活，訂定了苗栗縣今年度的客語能力認證獎勵計畫，中級合格者將提供1000元獎勵金、中高級合格者1500元，去年高級合格者全國共6人，通過難度相當高，今年並將高級合格者獎勵金提升至3000元，歡迎民眾報考，共下來講客。

文觀局指出，去年度的客語能力高級認證去年底放榜，其中高級認證全國僅6人通過，合格率僅萬分之廿九，苗栗市文華國小教師謝素華榮是其中之一，也是為全縣唯一，縣長鍾東錦年初特別頒獎表揚，期許她能帶動民眾報考客語認證考試風氣。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗客家人口約占62.5％，縣府致力推動客家事務，歷年來縣府、鄉鎮市公所、學校及個人推動客語成效都獲得客委會肯定，其中縣府締造客委會推動客語為通行語成效評核優等四連霸佳績，公教人員通過比率全國第一；

為推廣客語認證，縣長鍾東錦去年議長任內就與縣議員及議會員工報考通過初級認證，期望今年能有更多生力軍加入講客行列，共同營造客語友善環境。

文化觀光局長林彥甫表示，縣府提供設籍縣內的民眾客語認證中級以上合格獎勵金，歡迎民眾在放榜後30日內提出獎勵金申請，詳情請見文觀局網站。

文觀局表示，客委會鼓勵全民學習客語，落實客家文化傳承任務，今年除了初級、中高級及高級認證外，增設基礎級認證考試，各級認證19歲以下考生免報名費（2004年9月3日以前出生者），19歲以上考生酌收報名費250 元，報名日期等資訊請上客委會客語認證官網，或洽認證報名免付費服務專線0809-090-040。

客語 客委會 苗栗縣

延伸閱讀

閏2月伯公2次聖誕 苗市田寮本境伯公辦文化祭見證歷史

苗栗縣兩項重大建設案有譜 行政院核定總經費近3億元

苗栗跟進六都！鍾東錦宣布提供代理教師完整聘期

今開學日 苗縣長鍾東錦一早率警方校門口迎接學童開學

相關新聞

選立委？苗栗市政顧問拱更上一層樓 邱鎮軍：順其自然

苗栗市公所數名新任市政顧問今天拱市長邱鎮軍更上一層樓，邱鎮軍回應「順其自然」，目前以市政優先，立委徐志榮受訪則表態不競選...

石門水庫明天全台唯一水上媽祖遶境 28神尊遊湖祈福

桃園大溪區石門水庫一年一度、全國唯一水上媽祖遶境祈福活動來了！桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春今天上午表示，該公會成員...

竹縣府債務管理獲全國第1 楊文科：對團隊最好的鼓勵

新竹縣府在財政部發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」中獲得債務管理考核項目全國第1，整體成績也在全國第2，...

竹北公有市場獲評經濟部優良市集 新竹縣首次4星認證

竹北公有零售市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核，不僅獲評4星認證的優良市集，更是新竹縣首次，市場內7家攤商更獲評為樂活...

一加一大於二 苗栗媒合演藝團隊進駐演藝場所獲評特優

EX-亞洲劇團與苗栗縣文化觀光局2017年起攜手參與文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫，以「一加一大於二」精神，共同規畫...

苗栗鼓勵民眾參加客語認證 高級合格者提升獎勵金

苗栗縣政府鼓勵縣民踴躍報考客語認證，將客語融入日常生活，訂定了苗栗縣今年度的客語能力認證獎勵計畫，中級合格者將提供100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦