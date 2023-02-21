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張善政：交通月票方案負擔減輕 地方拭目以待

中央社／ 桃園21日電

桃園市長張善政今天表示，北北基桃交通月票方案即將公布，對於地方的財政負擔減輕有不少助益，他感謝中央體恤地方財政，顧及通勤、通學民眾的權益，對於即將公布的方案拭目以待。

張善政上午出席龜山區坪頂大湖福德宮參香，他在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問北北基桃交通月票方案的進度如何，張善政表示，再過2天行政院院會就會公布，依照現在得到的資訊，比當初市府要自己負擔全額或高額的比例，對於地方財政來講有不少的幫助。

張善政說，若是照現在分攤比例，中央分攤9成跟地方1成，他覺得對於地方的財政負擔減輕有不少助益，也謝謝中央體恤地方財政，顧及通勤、通學民眾的權益，能夠一起在基北北桃這4個城市生活圈內，率先及早實施1200月票方案，市府對於即將公布的方案拭目以待。

張善政 交通月票 桃園

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