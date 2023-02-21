選立委？苗栗市政顧問拱更上一層樓 邱鎮軍：順其自然

苗栗市公所數名新任市政顧問今天拱市長邱鎮軍更上一層樓，邱鎮軍回應「順其自然」，目前以市政優先，立委徐志榮受訪則表態不競選下屆立委，樂觀邱接棒選立委。

市公所新聘任文化及青年、學者專家、企業、政界、竄警消社團類，共54名市政顧問，今天頒發證書，出席的縣議員鄭碧玉、苗栗市前市長郭豐煊，及生命線台灣總會第一副總會長陳宗聖等人發言，認為邱鎮軍有亮眼市政成績，有機會更上一層樓。

邱鎮軍說，「做一天和尚敲一天鐘」，目前以市政優先，至於是否更上一層樓？他是順其自然，市公所規畫的市政建設願景，按部就班推動，不管將來誰接任，都可以參考。

徐志榮受訪表態不會競選連任立委，他說，苗栗山線地區從前縣長劉政鴻、徐耀昌，已經近20年沒有出縣長，基於政治生態平衡，下屆立委希望從山線產出，樂觀邱鎮軍更上一層樓。

今天市政顧問會議，邱鎮軍也揭示願景，指出台灣太空產業的領頭羊台灣晉陞太空股份有限公司，進駐苗栗市大坪頂，相關的產業高科技且多元，市公所將進一步推動新興產業園區。

此外，他支持衛生福利部苗栗醫院升級，市公所在醫院旁1000多坪的特定目的事業用地，正在洽談提供部苗租用增加腹地，爭取醫學中心進駐或是合作，另，興建中的全民運動館也與國立苗栗農工協調中，希望爭取毗鄰的閒置的學校用地，興建足球場等設施。