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石門水庫明天全台唯一水上媽祖遶境 28神尊遊湖祈福
桃園大溪區石門水庫一年一度、全國唯一水上媽祖遶境祈福活動來了！桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春今天上午表示，該公會成員200人將在明天（22日）出動26艘遊艇及2艘北區水資源局公艇，一起帶領媽祖28尊神帶領遊湖遶境，祈求保佑風調雨順、國泰民安、生意興隆。
桃園市渡船遊艇公會每年都會舉辦水上媽祖遶境祈福活動，今天疫情緩和解封下，公會擴大舉辦水上媽祖遶境祈福，成員總共出動26艘遊艇、2艘北區水資局公艇總共28艘船一起出遊，由28尊神像帶領從阿姆坪碼頭出發進行石門水庫水上遶境祈福活動。
媽祖及神尊帶領水上遶境，從阿姆坪碼頭出發，沿著水庫湖面遶經水庫大壩，再遶至薑母島停靠，島上唯一的「鎮安宮」土地廟，由百年歷史土地公坐鎮，公會將安排神轎上岸進行陸上遶境，再回到阿姆坪碼頭，也是首次遶境行程。
北區水資局表示，石門水庫水域媽祖遶境祈福為地方傳統民俗信仰活動，可聚集地方民意及有助安定民心安定，祈求石門水庫風調雨順，別具意義，該局樂觀其成，現場亦配合宣導愛護水資源及節約用水觀念。
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