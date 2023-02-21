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防治荔枝椿象關鍵期到來 竹市補助農會發「平腹小蜂」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市農友防治荔枝椿象，檢查荔枝樹生長及蟲害發生情形。圖／竹市府提供
新竹市農友防治荔枝椿象，檢查荔枝樹生長及蟲害發生情形。圖／竹市府提供

新竹市栽種荔枝面積約15公頃，是力推的農產之一。為避免荔枝椿象危害荔枝生長，新竹市政府趁荔枝椿象結束冬眠期，今天在農會舉辦度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會，今年也將補助農會發放平腹小蜂達12萬隻，攜手農民對抗荔枝椿象。

竹市府產發處長許智堡說，新竹市生產的荔枝品種主要有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，栽培面積總共約15公頃；荔枝蟲害除荔枝椿象外，還有荔枝細蛾等，若不及時防治，會導致落花、落果等病徵影響農友收益，嚴重者可對荔枝造成高達80至90％的損失。

每年2月底至3月初剛好是荔枝椿象結束冬眠期，體內脂肪存量最少的時候，同時也是防治荔枝椿象最佳的時機，市府今天在新竹市農會農業推廣教育活動中心辦理「112年度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會，邀請農改場專家向農民講解正確的防治辦法。

桃園區農業改良場助理研究員陳巧燕講解「荔枝椿象生態、化學防治方法、病蟲害整合管理」及「荔枝蟲害整合管理」課程，教導荔枝產銷班員荔枝椿象正確的用藥知識，尤其近年「旋轉式避蛾燈」及「平腹小蜂」等防治蟲害資材相繼商品化，讓農民防治不用再仰賴化學防治。

產業發展處提醒，農友在防治荔枝椿象時，需特別注意荔枝椿象分泌的臭液，因其具有腐蝕性，皮膚或眼睛若不慎接觸，將有造成灼傷甚至失明的風險，因此呼籲農友防治時應穿戴合適的防護裝備再進行防治工作，以免受到傷害。

產發處也建議農民選用友善資材來防治荔枝蟲害，以達農藥減量的效益，同時更能提升新竹市荔枝品質。農友們若有荔枝病蟲害防治相關問題，可洽新竹市政府農林畜牧科03-5216121#249、新竹市農會或桃園區農業改良場。

防治荔枝椿象蟲害資材「旋轉式避蛾燈」，讓農民不再仰賴化學防治。圖／竹市府提供
防治荔枝椿象蟲害資材「旋轉式避蛾燈」，讓農民不再仰賴化學防治。圖／竹市府提供
竹市府今日在農會舉辦度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會。圖／竹市府提供
竹市府今日在農會舉辦度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會。圖／竹市府提供

荔枝椿象 新竹 農民

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