防治荔枝椿象關鍵期到來 竹市補助農會發「平腹小蜂」

新竹市栽種荔枝面積約15公頃，是力推的農產之一。為避免荔枝椿象危害荔枝生長，新竹市政府趁荔枝椿象結束冬眠期，今天在農會舉辦度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會，今年也將補助農會發放平腹小蜂達12萬隻，攜手農民對抗荔枝椿象。

竹市府產發處長許智堡說，新竹市生產的荔枝品種主要有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，栽培面積總共約15公頃；荔枝蟲害除荔枝椿象外，還有荔枝細蛾等，若不及時防治，會導致落花、落果等病徵影響農友收益，嚴重者可對荔枝造成高達80至90％的損失。

每年2月底至3月初剛好是荔枝椿象結束冬眠期，體內脂肪存量最少的時候，同時也是防治荔枝椿象最佳的時機，市府今天在新竹市農會農業推廣教育活動中心辦理「112年度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會，邀請農改場專家向農民講解正確的防治辦法。

桃園區農業改良場助理研究員陳巧燕講解「荔枝椿象生態、化學防治方法、病蟲害整合管理」及「荔枝蟲害整合管理」課程，教導荔枝產銷班員荔枝椿象正確的用藥知識，尤其近年「旋轉式避蛾燈」及「平腹小蜂」等防治蟲害資材相繼商品化，讓農民防治不用再仰賴化學防治。

產業發展處提醒，農友在防治荔枝椿象時，需特別注意荔枝椿象分泌的臭液，因其具有腐蝕性，皮膚或眼睛若不慎接觸，將有造成灼傷甚至失明的風險，因此呼籲農友防治時應穿戴合適的防護裝備再進行防治工作，以免受到傷害。