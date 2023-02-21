鄭宏輝積極籌備「打開新竹」 被問參選立委「打太極」

去年曾有意角逐新竹市長的行政院政務顧問鄭宏輝今年再度投入「打開新竹」活動，今天在活動第一次籌備會，巧妙和新竹市長高虹安合體，被聯想有「綠白合」意味。鄭宏輝會後被問到是否投入黨內初選爭取立委提名等選舉話題，他「打太極」僅說到了「該講的時候就會講」，並未鬆口。

鄭宏輝受訪時說，今天就是來討論2023「打開新竹」活動，這是跟城市、市民生活相關，跟政治沒有關係，也感謝過去有立委柯建銘等不分黨派朋友共同努力，希望讓新竹這座城市能在國際發光發熱，市民對未來、產業與市民生活上，都有著高度期待。

高虹安今天也參與打開新竹第一次籌備會，也是高在上任之後第一次跟鄭宏輝同台，被外界聯想有「綠白合」意味，媒體還問說是否未來選戰請「輝哥」來幫忙？高虹安聽了笑說，「選戰請他幫忙，我不是才剛選完嗎？」

高虹安接著話鋒一轉肯定鄭宏輝理事長在打開新竹活動、環境綠化有許多政策相當好，之前也曾掛出要在新竹市栽種100萬棵樹的看板吸引到她注意，因為氣候變遷衝擊需要更加重視。

高虹安強調，今天參與打開新竹活動籌備會，是單純就想做的事情來討論，至於綠白合等選舉議題並非是要探討的議題。她也說，只要是對新竹市好的政策、好的團體，都會努力去做。

鄭宏輝會後則被媒體追問是否投入立委選舉？是否要參與黨內初選等等選舉話題。鄭宏輝都面帶微笑未正面回應，表示自己去年完成到苗栗輔選的任務後，已經回來新竹「半蹲」，還要開始學「打太極」，至於黨內事務等時間到了自然會說明。