快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗竹南2輛幸福巴士上路 服務身障者、偏區民眾與觀光客

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所幸福巴士下月起上路，1輛經改裝後，專責服務鎮內身障民眾的交通需求。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所幸福巴士下月起上路，1輛經改裝後，專責服務鎮內身障民眾的交通需求。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所向交通部公路總局爭取2輛幸福巴士，1輛改裝為無障礙大客車，服務身障者外，竹南鎮公所也依南北地區規畫6條路線（平日各2條路線、假日各1條路線），平日（周二至五）服務偏遠民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點，讓遊客有更多交通選擇。

竹南鎮公所指出，鎮內地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，爭取幸福巴士，能增加鎮內大眾運輸工具，並結合竹南、崎頂2個火車站、15個Ubike站點，提供鄉親更便捷生活及推動鎮內觀光發展。

鎮長方進興表示，為彌補既有公車服務不足的幸福巴士，可在巷弄穿梭行駛，更能貼近在地交通需求，平日可服務頂埔里周二及周四、崎頂里周三及周五、海口里則為周二至周五行駛、公館里周二至周五行駛。

至於假日部份，幸福巴士可以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，能進一步推動竹南鎮內觀光。

民眾若想了解詳細路線資訊，可上竹南鎮公所官網、FB等了解，日後也規畫建置QR code方便民眾接收「路線、班次時刻表」等資訊。

竹南鎮公所幸福巴士下月起上路，1輛作為平日服務偏區民眾，假日服務觀光客。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所幸福巴士下月起上路，1輛作為平日服務偏區民眾，假日服務觀光客。圖／竹南鎮公所提供

巴士 身障者 苗栗縣

延伸閱讀

響應月經平權 屏東來義幸福巴士免費提供生理用品

國3竹南北上路段7車連環撞 休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

苗栗竹南易肇事路口改善計畫 第二期工程2月動工

苗栗竹南垃圾焚化廠營運有瓶頸 縣府雙管齊下

相關新聞

鄭宏輝積極籌備「打開新竹」 被問參選立委「打太極」

去年曾有意角逐新竹市長的行政院政務顧問鄭宏輝今年再度投入「打開新竹」活動，今天在活動第一次籌備會，巧妙和新竹市長高虹安合...

苗栗竹南2輛幸福巴士上路 服務身障者、偏區民眾與觀光客

苗栗縣竹南鎮公所向交通部公路總局爭取2輛幸福巴士，1輛改裝為無障礙大客車，服務身障者外，竹南鎮公所也依南北地區規畫6條路...

台61西濱公路苗栗轄區3月有工程與活動 用路人要注意

台61西濱公路苗栗轄區路段，3月1日起，因苑裡段路面橋樑伸縮縫維護工程，封閉房裡北上匝道；另外，3月5日當天因竹南段舉辦...

汛期來臨防土石流 桃水務局開會教撇步

汛期將至，桃園市政府水務局16日召開「桃園市土石流及大規模崩塌自主防災推動防汛前整備會議」，除加強與各級單位防災工作協調...

北景雲計畫缺失多 月底前請廠商維修

監察院調查八德國民運動中心在內的北景雲計畫執行缺失，桃園市長張善政3月24日將前往接受詢問，議員朱珍瑤昨再質疑運動中心去...

家長搶入學窄門 竹縣14校總量管制 今年提前登記

新竹縣竹北市人口近年成長快速但學校容量不足，年年都有家長持房屋權狀等文件搶破頭替孩子登記入學，今年竹縣舉辦全中運，教育局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦