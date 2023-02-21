苗栗竹南2輛幸福巴士上路 服務身障者、偏區民眾與觀光客

苗栗縣竹南鎮公所向交通部公路總局爭取2輛幸福巴士，1輛改裝為無障礙大客車，服務身障者外，竹南鎮公所也依南北地區規畫6條路線（平日各2條路線、假日各1條路線），平日（周二至五）服務偏遠民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點，讓遊客有更多交通選擇。

竹南鎮公所指出，鎮內地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，爭取幸福巴士，能增加鎮內大眾運輸工具，並結合竹南、崎頂2個火車站、15個Ubike站點，提供鄉親更便捷生活及推動鎮內觀光發展。

鎮長方進興表示，為彌補既有公車服務不足的幸福巴士，可在巷弄穿梭行駛，更能貼近在地交通需求，平日可服務頂埔里周二及周四、崎頂里周三及周五、海口里則為周二至周五行駛、公館里周二至周五行駛。

至於假日部份，幸福巴士可以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，能進一步推動竹南鎮內觀光。