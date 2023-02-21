台61西濱公路苗栗轄區3月有工程與活動 用路人要注意

台61西濱公路苗栗轄區路段，3月1日起，因苑裡段路面橋樑伸縮縫維護工程，封閉房裡北上匝道；另外，3月5日當天因竹南段舉辦自行車活動，雙向側車道路段將實施交通管制，也請用路人行經活動路段，注意告示牌面小心行駛。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，維護台61線橋梁結構及行車安全，辦理台61線130k+250東西六路跨越橋伸縮縫換裝作業，自112年3月1日10時至112年3月24日12時止，封閉台61線130k+800房裡（苗140縣道）北上匝道，原欲行駛匯入台61線主線之所有車輛，請改行駛橋下平面道路至台61線127k+000苑裡（苑港漁港）北上匝道再匯入主線往北行駛。

施工封閉期間，台61線主線採半半施工維持通行，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。

另外，中華民國自行車協會舉辦「第十三屆輪霸西濱自行車活動」，於112年3月5日（星期日）上午6時至下午6時止，使用台61線85K+829（苗栗竹南與新竹香山交界）～99K+500（後龍鎮，苗8線交會路口）雙向側車道路段實施交通管制，請用路人行經活動路段，注意主辦單位設置告示牌面，小心行駛。