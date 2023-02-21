汛期來臨防土石流 桃水務局開會教撇步

汛期將至，桃園市政府水務局16日召開「桃園市土石流及大規模崩塌自主防災推動防汛前整備會議」，除加強與各級單位防災工作協調與分工外，水務局也針對境內53條土石流潛勢溪流，輔導在地里長及居民做好土石流的災害預防。

土石流及大規模崩塌防災資訊網顯示，桃園市境內有53條土石流潛勢溪流，其中有30條雨量警戒值為350毫米，23條為500毫米，而大規模崩塌則有3處位於復興區。

水務局長劉振宇說，土石流潛勢溪流主要分布在龜山區、桃園區、大溪區、復興區，而大規模崩塌都位於復興區。在以上地區推動水土保持局土石流自主防災2.0的策略，輔導里長與災害潛勢地區附近居民，做好災害預防，有能力降低災害發生的機會及災害損失，在災後可以迅速復原及重建韌性社區。

劉振宇說，除以往土石流防災自主社區實地演練，今年起也將大規模崩塌納入自主防災演練，隨時校核土石流保全住戶清冊，針對大規模崩塌地區做觀察，並做好防災預防工作。去年復興區三民里、長興里、奎輝里、華陵里積極配合市府做疏散避難實作演練，也榮獲行政院農委會頒獎肯定。

劉振宇表示，桃園市土石流警戒雨量為350至550 毫米，氣象局預測雨量達到警戒值，就會發布疏散撤離勸告，實際雨量達到警戒值將強制撤離，呼籲位於土石流潛勢溪流附近的民眾，當黃色警戒發布時，能配合預防性疏散撤離，遠離危險地區以保持自身安全。