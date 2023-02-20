影／桃園百坪夾娃娃店網紅宣傳暴紅 違停塞車惹民怨警取締

桃園市中壢區環中東路最近新開一家占地100多坪的夾娃娃機店，由於機台商品多，吸引潮消費，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引起民怨，網友在社群貼文「夾娃娃機店暴紅」熱議批評，「警察要加強取締」。

中壢警方接到檢舉後，連日派人加強取締違規停車，至今晚該夾娃娃機店前才不見違停汽機車，警方表示，該夾娃娃機店2月新開幕，初期請來網紅拍片引起熱潮，生意很好，警方據報針對該店路段，尤其交通尖峰時段加強取締車輛違停，協調業者約制告誡，呼籲民眾消費夾商品，請勿亂停車或妨害安寧，以免受罰。