快訊

2024總統大選民調曝光 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

不怕遇險？拜登密訪烏「已計畫數月」 原來早和俄國打過招呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園百坪夾娃娃店網紅宣傳暴紅 違停塞車惹民怨警取締

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中壢占地最大夾娃娃機店暴紅，遭檢舉違停塞車，警方加強取締維持交通。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢占地最大夾娃娃機店暴紅，遭檢舉違停塞車，警方加強取締維持交通。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區環中東路最近新開一家占地100多坪的夾娃娃機店，由於機台商品多，吸引潮消費，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道及待轉區，造成交通塞車亂象和喧嘩引起民怨，網友在社群貼文「夾娃娃機店暴紅」熱議批評，「警察要加強取締」。

中壢警方接到檢舉後，連日派人加強取締違規停車，至今晚該夾娃娃機店前才不見違停汽機車，警方表示，該夾娃娃機店2月新開幕，初期請來網紅拍片引起熱潮，生意很好，警方據報針對該店路段，尤其交通尖峰時段加強取締車輛違停，協調業者約制告誡，呼籲民眾消費夾商品，請勿亂停車或妨害安寧，以免受罰。

中壢這家環中東路二段新開的夾娃娃機店2月開張後，占地廣大的夾娃娃機店，機台多、商品多，甚至吸引大人帶著孩子去夾商品，網友表示，該夾娃娃機店開幕以來，吸引許多人潮，店家前後方有汽機停車空間，車輛違停仍嚴重，在下班時段甚至交通打結，車輛按喇叭吵人。林姓網友抱怨「經過一路塞，心情很不好」，也有網友質疑「該路段不是有科技執法嗎」，請警察加強取締違規停車。

桃園市中壢占地最大夾娃娃機店暴紅，消費人潮多，違停及喧吵聲遭人檢舉。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢占地最大夾娃娃機店暴紅，消費人潮多，違停及喧吵聲遭人檢舉。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢占地最大夾娃娃機店商品琳瑯滿目暴紅，車輛違停引發民怨。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢占地最大夾娃娃機店商品琳瑯滿目暴紅，車輛違停引發民怨。記者曾增勳／攝影

夾娃娃機 違停

延伸閱讀

桃園「網紅」阿伯龜速騎三輪車又被PO網 已挨罰14次

鳳梨釋迦衝買氣！饒慶鈴合體張善政行銷 桃園市民享優惠

桃園推微型創業籌辦青創博覽會 侯佳齡：讓青年局走出去

搶港澳自由行商機 桃園「兩蔣文化」有賣點

相關新聞

228連假桃園櫻花季賞櫻吸客 易塞路段交管避塞車

今天口罩令解除，今年228連假四天將至，桃園市大溪、復興區景點多，尤其正值櫻花季節，預估大批旅遊、賞櫻遊客湧入，大溪警方...

影／桃園百坪夾娃娃店網紅宣傳暴紅 違停塞車惹民怨警取締

桃園市中壢區環中東路最近新開一家占地100多坪的夾娃娃機店，由於機台商品多，吸引潮消費，下班尖峰時段甚至違停車輛占據車道...

桃園12億北景雲計畫 再爆運動中心天花板去年底又掉1次

隸屬「北景雲計畫」的桃園八德國民運動中心，去年發生羽球場天花板崩塌事件，監察院已發函調查。該計畫另包含大湳消防分隊廳舍、...

竹縣中小學運動會落幕 奪金選手瞄準全中運

新竹縣一年一度的中小學聯合運動大會今天閉幕，共有1678名選手參賽，其中17項23人破紀錄，多名奪金選手都已將目標瞄準全...

接受廣播專訪 楊文科：竹縣規畫千頃土地供產業發展

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與聯電榮譽副董宣明智日前攜手接受IC之音電台專訪，談到新竹的產業發展，楊文科指出新竹縣規畫...

大溪兩youbike站未送電啟用 民眾： 難道是做樣子？

桃園市大溪旅遊景點多，市政府在大溪設置11 處youbike站供民眾使用，市議員陳治文今天下午表示，民眾反應橋愛、至善高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦