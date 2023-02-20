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邱繼泰挑戰立委遭爆酒駕道歉 張善政：應到此為止

中央社／ 桃園20日電

桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰，17日宣布爭取代表國民黨參選立委卻遭爆曾酒駕，桃園市長張善政今天表示，邱繼泰已公開道歉事情應到此為止，若國民黨確定提名，他也會支持。

張善政今天出席「桃園．台東好釋多－鳳梨釋迦行銷記者會」，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待邱繼泰遭爆酒駕。張善政說，邱繼泰昨天已公開道歉，事情應該就到此為止，邱繼泰將來希望投入公職替桃園鄉親服務，他覺得這是好事。

記者追問，未來是否考慮幫邱繼泰站台。張善政回應，一旦國民黨確定提名，他會支持國民黨提名的好人選。

31歲的邱繼泰曾在張善政競選桃園市長期間擔任青年發言人，他在17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）的立委選舉。

不過遭媒體人黃揚明以「酒駕仔竟想選立委」為題在臉書Facebook發文表示接獲爆料，2016年9月30日，當時年僅23歲的邱繼泰曾因酒駕被桃園地方法院判刑4個月，可易科罰金新台幣12萬元。

對此，邱繼泰也在臉書發文向社會大眾及市民朋友表達歉意，他說，若有機會進入國會服務，只要台灣酒駕防制社會關懷協會有需要，他願擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，戮力推動酒駕防治的法案杜絕酒駕悲劇。

酒駕 國民黨

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