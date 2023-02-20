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桃園12億北景雲計畫 再爆運動中心天花板去年底又掉1次

聯合報／ 記者朱冠諭楊湛華／桃園即時報導
隸屬「北景雲計畫」的大湳消防分隊廳舍，近期傳大樓前廣場夯土流失，導致地層下陷約5公分，混凝土鋪面還出現大裂痕，擔憂會影響消防隊出勤安全。記者楊湛華／攝影
隸屬「北景雲計畫」的大湳消防分隊廳舍，近期傳大樓前廣場夯土流失，導致地層下陷約5公分，混凝土鋪面還出現大裂痕，擔憂會影響消防隊出勤安全。記者楊湛華／攝影

隸屬「北景雲計畫」的桃園八德國民運動中心，去年發生羽球場天花板崩塌事件，監察院已發函調查。該計畫另包含大湳消防分隊廳舍、大湳社福館等設施，民代今再爆相關工程缺失多到罄竹難書，不只社福館和大湳分隊廳舍漏水，國運中心3樓籃球場天花板也掉落。市府新工處表示，相關問題將跨局處召開檢討會議，本月底前請廠商維修。

北景雲計畫總經費逾12億，去年9月，八德運動中心5樓羽球場天花板因地震掉落，讓該計畫備受檢視。監察院上周發函要求桃園市府說明，市長張善政表示絕對充分配合。

議員朱珍瑤今質疑，北景雲計畫是前市府工程，為何現任市長張善政卻收到監察院的約談通知，並秀出修繕會議紀錄，揭露八德國運中心5樓羽球場天花板去年9月震塌後沒多久，3樓籃球場的天花板在12月23日竟也掉落。

朱珍瑤說，國運中心還傳出地下室天花板、車位多處漏水、空調溫度不足、淋浴間沒有熱水等問題，另大湳社福館外的屋頂露台也積水，造成樓下天花板漏水，批評相關建築缺失多到罄竹難書，要求工務局應限期盤點缺失，並呼籲市府展開內部調查，如有驗收缺失應依法移送。

前年5月啟用的大湳分隊廳舍，近期也傳大樓前廣場夯土流失，導致地層下陷約5公分，混凝土鋪面還出現大裂痕，擔憂會影響消防隊出勤安全。地方批評，消防車等重型車輛本就會頻繁出入消防廳舍，相關問題設計時早該納入考量，不該事後出問題才一再修復。

新工處工務科長林政緯坦言，運動中心3樓籃球場去年底掉落1塊天花板，原因不明，市府立即請技師到場檢驗，確認3樓天花板固定在混凝土上，施作方式沒問題，和5樓羽球場天花板固定在隔熱板的情況不同，但以防萬一，市府已討論是否重新補強或直接拆除，避免意外發生；運動中心曾列管60項缺失，現改善56項，剩4項預計3月完成。

消防廳舍部分，林政緯表示，廳舍外廣場鋪面破裂主因是受力不均，加上氣溫變化熱脹冷縮，才導致混凝土破裂、底下夯土流失，廠商已在鋪面下加入鋼筋支撐、並增加混凝土固定，避免地表再下陷；大湳分隊曾列管166項缺失，現改善完成149項，剩餘17項預計3月底完成。

至於北景雲計畫其他缺失，工務局已要求廠商2月底前進場維修，並要求盤點所有缺失項目、回報市府，務求缺失改善一次到位。

八德國民運動中心羽球場天花板去年因地震塌落，議員朱珍瑤爆料3樓籃球場天花板去年底也掉落，質疑施工品質。本報資料照片
八德國民運動中心羽球場天花板去年因地震塌落，議員朱珍瑤爆料3樓籃球場天花板去年底也掉落，質疑施工品質。本報資料照片

運動 監察院 漏水

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